Raul Rusescu s-a declarat surprins de faptul că FCSB nu a reușit să se califice în play-off, însă fostul fotbalist al roș-albaștrilor susține că scăderea de formă din rândul jucătorilor de la FCSB era de așteptat având în vedere faptul că aceștia nu au avut vacanțe consistente în ultimii doi ani.

Raul Rusescu: ”Ar fi un act de lașitate dacă Pintilii și Charalambous ar demisiona!”

Totuși, fostul atacant s-a declarat surprins de faptul că FCSB nu a reușit să remedieze aceste probleme din luna decembrie, atunci când roș-albaștrii au părăsit competițiile europene.

Întrebat dacă ar trebui ca Elias Charalambous și Mihai Pintilii să demisioneze ca urmare a ratării play-off-ului, Raul Rusescu a avut un răspuns tranșant.

”Nu am crezut în niciun moment că se poate întâmpla lucrul acesta. Am spus-o și mă repet, pentru mine este inacceptabil ca ei să joace în play-out, dar asta e realitatea. Avem parte de un sezon istoric, atât la modul de punctaj de intrare în play-off, pentru că deja s-a bătut recordul și mai este o etapă, cât și prin faptul că echipele din josul clasamentului au făcut multe puncte.

Dacă până în decembrie putem găsi explicații, pentru că nu s-a mai întâlnit cu situația asta nicio echipă din istoria fotbalului românesc. Au avut jucători care timp de doi ani nu au avut vacanță, nu au apucat să facă pregătire, au jucat la EURO, au jucat în competiții europene, așa că era de așteptat să existe un recul. Surprinderea mea este că în decembrie lucrurile nu s-au remediat. Jucătorii aveau nevoie de o vacanță mai mare. Au jucat din trei în trei zile, oboseala era acolo. Lucrurile se acumulează și rezultă o scădere de formă.

În momentul acesta nu, consider că ar fi un act de lașitate dacă Pintilii și Charalambous ar demisiona”, a spus Raul Rusescu.