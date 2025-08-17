Meciul spectacol de duminică seara, pe Arena Națională, a conținut și o bătălie a mesajelor între fanii Rapidului și cei ai echipei lui Elias Charalambous. La 2-0 pentru trupa campioană, fanii roș-albaștrilor au apelat la un mesaj ironic.

"În Giulești e fița verii!" Ironie a fanilor FCSB-ului în meciul cu Rapid. Cum s-a încheiat bannerul

"În Giulești e fitza verii / Papuci Versace și Fred Perry" a fost bannerul afișat de suporterii roș-albaștrilor, în repriza a doua a meciului de pe Arena Națională.

Imediat după ce Koljic a redus din diferență, fanii gazdelor au declanșat uralele și și-au încurajat favoriții. Koljic a marcat un gol spectaculos, cu câlcâiul, deși era înconjurat de trei adversari.

Mascat de colegi, Ștefan Târnovanu nu a avut reacție.

Tot Koljic a egalat, stabilind scorul final, după o gafă a sud-africanului Ngezana.

Rapid - FCSB 2-2

Rapid: Stolz - Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, K. Keita - Dobre, Gojkovic, Hazrollaj - Baroan

Rezerve: Aioani - Blazek, Pașcanu, Bădescu, G. Gheorghe, Grameni, El Sawy, R. Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic

Antrenor: Costel Gâlcă

FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Fl. Tănase, Olaru - Oct. Popescu, Politic, Toma

Rezerve: Udrea, Zima - V. Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Al. Stoian

Antrenor: Elias Charalambous

