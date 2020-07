Semnalul ca SPANIOLII vin la Dinamo? Cornel Talnar a dezvaluit PLANURILE investitorului care vrea clubul: "Este printre cei mai PUTERNICI!"

Numit director tehnic la Dinamo, Cornel Talnar a comentat posibilitatea vanzarii clubului catre Pablo Cortacero.

Despre Cornel Talnar s-a spus ca ar fi intermediat discutiile dintre Ionut Negoita si investitorii spanioli reprezentati de Melero Marin in rolul de negociator. In spatele lui Marin, insa, s-a aflat ca s-ar afla Pablo Cortacero. Acesta se ocupa cu imobiliare si voia sa preia Dinamo in aceasta vara! Mai mult decat atat, spaniolii chiar au virat un avans de 100 de mii de euro in conturile clubului, iar conform GSP au trimis inca 400 de mii la finalul lunii iunie.

Pe cand discutiile despre aceasta varianta de vanzare a lui Dinamo erau in toi, s-a vehiculat si posibilitatea aducerii lui Cornel Talnar in cadrul clubului, de catre spanioli, pentru a se ocupa de centrul de copii si juniori! Cel poreclit “Tantarul” a admis in timpul conferintei sustinuta astazi ca se va ocupa si de echipele de tineret ale clubului. De asemenea, Talnar a confirmat ca spaniolul interesat de club este Pablo Cortacero.

"Eu sunt director tehnic. Voi sta pe langa Gigi Multescu la echipa mare, dar vreau sa revitalizam centrul de copii si juniori al lui Dinamo. In ultima vreme, ceea ce era cel mai important centru de copii si juniori din Romania a ajuns sa fie intr-o situatie foarte grea, desi mai sunt unele echipe de copii calificate in finalele turneelor nationale. Dar prioritatea e sa salvam echipa mare, iar apoi sa ne gandim si la perspectivele fotbalului dinamovist.

Din ce am inteles, domnul Cortacero este printre cei mai puternici oameni din Spania din punct de vedere financiar. El ar vrea sa preia Dinamo si sa urce clubul mult mai sus decat e acum. Nu il cunosc in mod direct, ci prin intermediul unui prieten care face afaceri cu el in Spania. Din ce mi-a spus acest prieten, sunt oameni interesati sa vina la Dinamo si sa ridice clubul", a spus noul director tehnic de la Dinamo.

Totusi, sansele ca tranzactia cu spaniolii sa mai aiba loc nu sunt foarte mari, mai ales dupa ultimele actiuni ale suporterilor-actionari. Fanii din DDB au anuntat ca au semnat un memorandum prin care Negoita accepta sa le prezinte situatia din acte a clubului, precum si toate datoriile. Suporterii vor sa faca pasul decisiv prin care sa preia controlul asupra lui Dinamo.