Continua miscarile de trupe la Dinamo! Vine omul care s-a JUDECAT cu Becali la FIFA? "Astept scuze de la Gigi"

Dupa ce Gigi Multescu a acceptat sa vina la club, Dinamo vrea sa ii completeze staff-ul!

De la revenirea sezonului, jucatorii dinamovisti nu au dat dovada de prea multa potenta fizica, iar de multe ori finalurile de meci ii gaseau cazuti!

Astfel, conducerea administrativa precum si noua conducere tehnica au ajuns la concluzia ca trebuie sa lucreze la imbunatatirea starii fizice a jucatorilor. Conform surselor www.sport.ro, dinamovistii vor sa completeze noul staff cu Yuksel Yesilova!

Turcul a fost adus in Romania de Gigi Multescu si a lucrat la FCSB intr-o perioada in care a avut conflicte grave cu Gigi Becali! Yesilova l-a dat in judecata pe Becali pentru discriminare la FIFA, dar nu a avut castig de cauza. In 2009, el a acuzat clubul ros-albastru ca l-a concediat pentru ca este musulman.

"Astept scuzele lui Gigi Becali", declara Yesilova in urma cu 11 ani.

Ultima experienta a preparatorului fizic a fost la Rapid, in 2019, cand a fost secundul lui Daniel Pancu si s-a ocupat si de pregatirea fizica a echipei.

Daca vine la Dinamo, Yesilova va fi la a treia experienta dupa ce a mai lucrat in Groapa si pe vremea lui Dorinel Munteanu, dar si in precedentul mandat al lui Gigi Multescu, din 2013.