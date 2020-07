Prima reactie a lui Gheorghe Multescu dupa ce a semnat cu Dinamo: "Daca au apelat la mine intr-un moment greu, nu puteam sa refuz"

Adrian Mihalcea a fost inlocuit de Gigi Multescu pe banca tehnica a "cainilor".

Antrenor roman a fost la Saftica unde si-a facut testul pentru COVID-19, iar dupa a mers la hotelul Rin unde a semnat contractul.

El a declarat ca se simte indatorat sa ajute echipa, deorece a jucat 6 ani la Dinamo, in perioada 1979-1985. De asemenea, el a antrenat echipa de 3 ori in 1990-1991, 2008 si 2013.

"Am fost la Saftica, mi-am facut testul, am venit aici (n.r. la RIN), acum plecam la Saftica si pregatim antrenamentul de diseara. E un ritm care trebuie foarte bine cantarit, pentru ca este si oboseala fizica, intervine si oboseala mentala, trebuie sa cantarim foarte bine si sa oferim prospetime jucatorilor.

Daca Dinamo a apelat la mine intr-un moment greu, nu puteam sa refuz, pentru ca si eu am avut atatea satisfactii la Dinamo. Am zis sa dau un tribut. Nu e grava situatia, dar este greu, pentru ca situatia asta afecteaza si randamentul jucatorilor. Si ei acum au o anumita teama de joc, de responsabilitate, de greseala. Noi trebuie sa le redam increderea si sa dea randament.

Sigur ca m-a durut cand am vazut cum pierde si cum se afunda in zonele mlastinoase, sa zic asa. Am suferit, e normal, pentru ca atatea satisfactii am avut si sa vad ca echipa se duce in jos… Acum trebuie sa performez la maximum ca sa poti sa salvezi situatia", a declarat Gigi Multescu dupa ce a semnat cu Dinamo.