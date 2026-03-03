Crescut în Italia, acolo unde a evoluat pentru Inter, Avellino, Genoa, Parma sau Venezia, Radu se poate întorce în Serie A la un ”colos”. Juventus este pe urmele sale, iar în această perioadă este monitorizat atent de gruparea de pe ”Allianz Stadium”.

Bianconerii caută un înlocuitor pentru Michele Di Gregorio, care nu este pe placul staff-ului tehnic. Juventus caută un portar care cunoaște foarte bine fotbalul italian și ar putea prelua imediat postul de titular, iar aceștia consideră că Radu se mulează perfect pe profilul cerut.

Între 12 și 15 milioane de euro pentru transferul lui Ionuț Radu!

Informația, prezentată inițial de presa spaniolă, a ajuns și la jurnaliști italieni, care vorbesc deja despre o posibilă ”trădare”, având în vedere că Radu este crescut de marea rivală, Inter Milano, unde a prins și meciuri la prima echipă.

Publicația topallenatori.it scrie că Celta Vigo ar putea cere între 12 și 15 milioane de euro pentru a renunța la portarul român. Ar fi o afacere excelentă pentru spanioli, având în vedere că Radu a fost transferat gratis în vara anului trecut.

În același timp, ar fi și cel mai scump transfer din cariera lui Ionuț Radu, care a fost răscumpărat de Inter Milano în 2019 de la Genoa pentru 11,5 milioane de euro.

În acest sezon, Radu a fost titular incontestabil la Celta. A bifat 34 de partide în La Liga și Europa League, iar nouă dintre acestea s-au încheiat fără gol încasat.

Calificată în optimile Europa League, acolo unde va înfrunta Olympique Lyon, Celta Vigo merge bine și în campionat, acolo unde este pe locul șase, cu 40 de puncte. În următoarea etapă, Radu și colegii săi vor înfrunta pe teren propriu marele Real Madrid.