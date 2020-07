"Mai avea 3 ani de contract! Si-au batut joc!" Dinamo poate avea probleme serioase dupa ultima plecare: "Va dati seama in ce situatie e echipa asta?!"

Florin Prunea a comentat decizia lui Ricardo Piscitelli (26 de ani) de a-si rezilia contractul cu Dinamo.

Portarul italian si-a reziliat intelegerea cu Dinamo, cu toate ca mai avea contract pentru inca trei ani. Decizia lui Piscitelli a venit in urma instabilitatii financiare de care a dat clubul dovada in ultima perioada si de faptul ca nu si-a mai primit salariul pe mai multe luni.

Florin Prunea, fostul presedinte din Stefan cel Mare, confirma ca Piscitelli a vrut sa plece de la Dinamo inca din decembrie din cauza restantelor salariale de 4-5 luni. Dupa pierderea italianului, Prunea prezinta o noua problema in echipa 'cainilor':

"Eu sper ca Dinamo sa ramana in Liga 1, dar acolo e o problema foarte mare. E vorba de disparitia lui Piscitelli, era in primii 3 portari din Romania. Eu nu stiu cum a plecat liber de contract, el mai avea 3 ani. Daca se accidenteaza Straton va dati seama in ce situatie e echipa asta?

Am vorbit cu Piscitelli, a plecat din cauza problemelor financiare, a vrut sa plece din decembrie din cauza restantelor foarte mari, de 4-5 luni.

Eu spun de doua luni ca echipele care si-au batut joc de antrenori si de jucatori vor fi la retrogradare!

Uitati-va in clasament la cluburile care au apelat la somaj tehnic. Alte cluburi de ce au avut bani? Uite si in play off, echipele care au procedat asa nu fac puncte", a spus Florin Prunea la Digi Sport.