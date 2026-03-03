Revenit la Inter în vară, după două sezoane în care fusese împrumutat la Spezia, Pio Esposito nu părea că va intra în planurile primei echipe, însă situația s-a schimbat drastic datorită numirii lui Cristi Chivu în funcția de antrenor.

Inter, refuz categoric pentru Arsenal în cazul lui Pio Esposito

Cunoscându-i calitățile după ce l-a antrenat la echipele de juniori ale lui Inter, Chivu a insistat pentru păstrarea lui Esposito, o decizie care s-a dovedit extrem de inspirată. Tânărul care are deja 3 goluri la naționala mare a Italiei a devenit o soluție reală pentru atacul nerazzurrilor, alături de Lautaro Martinez, Marcus Thuram și Ange-Yoan Bonny.

Cu 7 goluri și 6 pase decisive reușite în acest sezon, Esposito a reușit să atragă atenția lui Arsenal chiar în meciul direct din Champions League. Introdus de Cristi Chivu în repriza secundă, atacantul de 20 de ani nu a reușit să marcheze, însă a produs panică în defensiva liderului din Premier League și l-a impresionat pe Mikel Arteta.

Gazzetta dello Sport scrie că Arteta a luat imediat legătura cu directorul sportiv al lui Arsenal, Andrea Berta, pentru a-l întreba despre situația lui Esposito. La rândul său, oficialul italian al "tunarilor" l-a sunat pe omologul de la Inter, Piero Ausilio, întrebându-l cât ar costa Pio Esposito.

"Pio este viitorul nostru, mai are patru ani de contract și nu este de vânzare, indiferent de sumă. Dar vă mulțumim pentru interes", a sunat răspunsul venit de la Inter, potrivit ziarului italian.

La momentul revenirii la Inter, în vară, Pio Esposito a semnat prelungirea contractului până în 2030, cu un salariu anual de aproximativ un milion de euro. Este de așteptat ca remunerația lui să crească în viitorul apropiat.