Cristi Borcea il apara pe Florin Prunea! Fostul actionar al lui Dinamo acuza lipsa banilor: "Totul se invarte in jurul 'cascavalului'!"

Fostul actionar dinamovist a comentat situatia cainilor, care se lupta pentru evitarea retrogradarii.

Ajuns la 50 de ani, Cristi Borcea nu planuieste sa revina in fotbal, insa s-a inscris in programul DDB, prin care fanii dinamovisti vor sa preia clubul de la Ionut Negoita. Fostul actionar din Groapa considera ca de vina pentru situatia actuala a echipei, aflata acum pe loc retrogradabil, este lipsa banilor.

"Florin Prunea este unul dintre cei mai buni conducatori de fotbal din Romania. El nu trebuia sa se duca la Dinamo daca nu are buget la dispozitie. Ce vina au Balanescu, Prunea sau Danciulescu daca nu au 'cascaval'? Stiti ce am spus eu in 2000? Am spus ca totul se invarte in jurul 'cascavalului'!

Mergeam la echipa si le spuneam jucatorilor: Maine aveti banii! Si a doua zi veneam cu geanta, o puneam pe masa si le dadeam banii. Negoita are foarte multi bani, dar nu vrea sa se mai implice. Are afaceri, are si bani, dar a ajuns sa spuna 'De ce sa fiu injurat pe banii mei?'", a spus Borcea pentru GSP.

Cel care a dat nastere fenomenului 'Spartanilor' din Stefan cel Mare, in 2007, a fost presedintele executiv al clubului Dinamo si actionar intre 1995 si 2012.

Ulterior, Borcea a fost condamnat la inchisoare in 2014 pentru implicarea sa in Dosarul Transferurilor.