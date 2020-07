Dusan Uhrin Jr. multumit dupa infrangerea cu CFR! Ce a zis despre arbitraj: "Si cand eram la Dinamo, adversarii primeau multe penalty-uri"

Antrenorul celor de la Gaz Metan Medias si-a incurajat jucatorii chiar si dupa infrangerea din Gruia.

Tehnicianul care a pregatit-o si pe Dinamo in acest sezon s-a declarat multumit de evolutia fotbalistilor sai, pe care i-a felicitat pentru cum s-au prezentat in fata campioanei.

"Pentru noi, important a fost sa urmarim la treaba si jucatorii care n-au avut ocazia sa joace prea mult pana acum. CFR n-a avut prea multe ocazii. Conteaza ca azi am folosit jucatori tineri care au jucat foarte bine. La fel si cei care nu mai jucasera de mult timp si au facut-o bine azi.



CFR e campioana si e important pentru jucatorii mei. Sunt mandru de ei pentru ca au luptat si nu au lasat adversarii sa isi creeze prea multe ocazii. Pentru noi, e o perioada foarte dificila si trebuie sa facem tot ce putem ca sa castigam cativa jucatori pentru sezonul viitor. Mai avem trei jocuri si vom vedea ce se intampla. Am pierdut trei jucatori important inaintea acestui meci, Butean, Constantin si Bus. Si probabil vom mai pierde inca doi. Vreau sa muncesc la Gaz Metan si sa reusesc sa ajut clubul", a spus Uhrin dupa meci.

Uhrin Jr. a comentat si deciziile lui Hategan, care a dictat un penalty pentru CFR la scorul de 0-0.

"Nu vreau sa comentez penalty-ul. Am facut o greseala de care CFR a profitat. Si cand eram la Dinamo, adversarii aveau multe lovituri de la 11 metri. Nu mai poti sa atingi pe cineva in careul de 16 metri, ca imediat se da penalty. Dar nu vreau sa comentez decizia de astazi, pentru ca n-am vazut nicio reluare. O sa comentez dupa ce urmaresc si eu imaginile. Importante pentru mine nu sunt penalty-urile adversarilor", a adaugat tehnicianul ceh.

Fost antrenor si la CFR, Uhrin Jr. si-a amintit de perioada petrecuta la Cluj si a dezminitit orice scandal in care ar fi fost implicat alaturi de Ricardo Cadu.

"Am multi prieteni la Cluj, chiar daca nu am stat prea mult la CFR. Nu am avut niciun scandal cu Ricardo Cadu si oricum nu vreau sa comentez trecutul. Nu stiu ce mai face Cadu, dar ii urez mult noroc in viata. Nu am avut nicio problema cu el", a concluzionat antrenorul.