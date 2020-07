Inca o lovitura data de Dinamo! Rasturnare de situatie in cazul lui Gabi Tamas, care e aproape sa semneze! Ce prima de instalare cere! 

Desi discutiile pareau a fi cazut definitiv, Tamas s-ar putea intoarce totusi la Dinamo!

Gabriel Tamas vrea sa revina in fotbal si a fost ofertat de fosta sa echipa, aflata acum intr-o situatie dificila. Dinamo este in zona rosie a clasamentului si se afla mai aproape ca niciodata de retrogradare, insa conducerea cainilor face eforturi pentru a stabiliza situatia clubului.

In acest sens, printre oamenii identificati drept potentiale puncte de reper in jurul caruia echipa va fi construita in perspectiva urmatorului sezon se numara si Gabi Tamas. Fundasul central de 36 de ani a refuzat initial propunerea cainilor si a cerut o prima de instalare in valoare de 50.000 de euro, conform surselor www.sport.ro.

Totusi, GSP informeaza ca Tamas este foarte aproape sa semneze cu Dinamo si mutarea ar putea fi confirmata in a doua parte a saptamanii.

Aceasta ar fi inca o lovitura data de alb-rosii, dupa ce Gigi Multescu si Cornel Talnar au fost adusi pe banca tehnica in locul lui Adrian Mihalcea.