"Era mai bine pentru ambele parti daca veneam mai devreme!" Multescu e gata sa 'RESUSCITEZE' Dinamo: pe ce perioada semneaza

Antrenorul Gheorghe Multescu (68 de ani) s-a inteles cu Dinamo si va semna contractul maine dimineata.

Poreclit 'Smurdul', Multescu este gata sa o 'resusciteze' pe Dinamo in acest final de sezon si sa o salveze de la o retrogradare istorica.

Antrenorul recunoaste ca era mult mai bine pentru el, dar si pentru echipa, daca ar fi semnat in urma cu mai multe etape.

Cornel Talnar va veni la Dinamo impreuna cu Multescu, iar acesta va ocupa functia de director tehnic:

"Sunt inregistrate in cap (n. r. meciurile lui Dinamo)! Numai lucrurile importante.

Am avut o discutie la telefon, mai inainte am vorbit cu Bogdan Balanescu si ramane ca maine dimineata sa se rezolve. Pana atunci sa primesc raspunsul.

Am avut niste discutii, trebuie sa fie de acord si ei si eu, iar maine finalizam.

Mai mult ca sigur da, maine semnam contractul. Daca nu mai apare nimic care sa afecteze semnarea contractului.

Cornel Talnar e director tehnic, e si la centrul de copii si juniori, are mai multe responsabilitati. Eu voi raspunde de rezultate, bineinteles. Eu si cu staff-ul meu.

Pastrez o mare parte dintre cei care au fost, cunosc si jucatorii. Nu mai e timp ca sa umblam dupa schimbari, acte. Nu mai e cazul.

E foarte greu, situatia e clar foarte delicata, dar eu cred in munca mea si in faptul ca o sa rezolv. Pana acum nu am dat gres, sper sa nu o fac acum. Este o misiune grea, eu nu ma pot duce decat la situatii complicate.

Problema e ca suntem pe final, iar cu lipsurile si neajunsurile care sunt... Dar eu am incredere. Am discutat si detaliile financiare, dar au fost discutii de 1-2 minute. In situatia asta nu mai poti sa te tocmesti, importanta e situatia echipei Dinamo. E prea importanta munca pentru a mai negocia. Ne-am inteles in principiu", a spus Multescu la Digi Sport.

Gheorghe Multescu: "E vorba de o intelegere pana la finalul sezonului!"

Antrenorul a dezvaluit ca va avea o intelegere valabila pana la finalul acestui campionat, iar daca lucrurile vor decurge conform planului, sunt sanse sa continue la echipa si din sezonul viitor:

"E vorba despre un contract pana la sfarsitul campionatului asta, iar apoi in functie de rezultate, discutam mai departe. Nu e chiar usor. E o perioada scurta. La fiecare club am spus la fel, daca eu muncesc bine si fac rezultate, oamenii aia ma tin si ma oferteaza pentru ca au nevoie de mine si eu o sa ma impun prin munca mea. Asa am considerat si la Dinamo, daca o sa fie bine, sunt convins ca o sa fim multumiti toti. Deocamdata trebuie sa punem echipa pe picioare si sa castigam jocuri. Strategia este sa castigam jocul, vedem cum o sa o facem.

Maine seara avem antrenament. Doua antrenamente pana la meciul oficial, maine si poimaine.

Lumea s-a obisnuit cu mine, probabil spun ca eu sunt specialistul in resuscitari. Era mai bine si pentru mine si pentru ei daca veneam mai devreme. Era mai mult timp de pus echipa pe picioare si de abordat meciurile. Erau mai multe puncte in joc", a mai spus Multescu.