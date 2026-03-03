Barcelona s-a impus cu 3-0 în manșa retur din Copa del Rey în fața lui Atletico Madrid, dar echipa lui Diego Simeone s-a calificat în finală după 4-3 la general.

Catalanii au înscris prin Bernal (29', 72') și Raphinha (45+5') din penalty.

Romontada Barcelonei anulată de Atletico Madrid

Catalanii au început tare returul de pe Camp Nou, iar după mai multe șanse irosite au deschis scorul prin Marc Bernal, care a fost servit perfect de Lamine Yamal.

Cu câteva minute înainte de finalul primei reprize, Raphinha a marcat dintr-un penalty obținut de Pedri și tabela la pauză arăta 2-0.

În repriza a doua, Bernal a reușit „dubla” din centrarea perfectă a lui Cancelo, dar deficitul de patru goluri din retur a fost mult prea mult pentru echipa lui Hansi Flick.

Catalanii nu au mai fost lucizi pe final, și puteau să primească de mai multe ori gol, iar în cele din urmă Atletico a obținut biletele pentru finala Copa del Rey.

Pentru Barcelona urmează meciul din campionat cu Athletic Bilbao de sâmbătă, în timp ce echipa lui Diego Simeone va juca împotriva lui Real Sociedad sâmbătă.