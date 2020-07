Cornel Dinu, sceptic in privinta venirii lui Multescu la Dinamo: "Si Klopp daca vine sau Guardiola… doar mircaolul ii salveaza cu jucatorii astia"

Gigi Multescu va incerca sa o salveze pe Dinamo de la retrogradare.

Cornel Dinu crede ca lucrul acesta este imposibil si ca nimic nu ii va putea salva pe actualii jucatori din Stefan cel Mare.

De asemenea, fostul antrenor al "cainilor" a declarat ca Multescu nu mai are puterea necesara sa se impuna in vestiarul lui Dinamo.

"Si Klopp daca vine sau Guardiola… doar mircaolul ii salveaza cu jucatorii astia. Dinamo e apropiata doar de Clinceni si de Targoviste, ca lot. Gigi e un om cu care am lucrat si un om care stie fotbal, dar s-au asezat anii peste el. Nu imi permit ss fac judecati de profunzime pentru ca tin la el din multe puncte de vedere. El a creat fotbal. Acum nu stiu ce capacitate are sa mai creeze in continuare si sa se impuna intr-un vestiar ca cel de la Dinamo", a declarat Dinu pentru TelekomSport.

Gigi stie fotbal, dar depinde ce mai poate face si cu marfa asta. Caii pe care ii are Dinamo acum in grajd sunt o nenorocire facuta in ultimii ani. Nu mai are nimic legatura cu performanta, cu traditia", a spus Cornel Dinu.

Antrenorul in varsta de 68 de ani are o misiune aproape imposibila. Inainte de meciul contra celor de la Chindia, el va putea conduce doar doua antrenamente.