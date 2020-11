Dan Petrescu mai vrea un fundas central. CFR Cluj, intre repatrierea lui Pascanu si un transfer important

Clujenii mai au de disputat 11 partide pana la finalul anului, iar centrul apararii este in piuneze.

In acest an, CFR Cluj mai are de disputat patru meciuri in grupele Europa League, sase in Liga 1 si unul in Cupa Romaniei. Insa, echipa lui Dan Petrescu nu va mai putea conta pe Vinicius si Cestor, accidentati grav, iar Burca este infectat cu coronavirus si nu se stie cand va fi apt de joc. In acest moment, singurii fundasi centrali de meserie din lot sunt pustiul Ciobotariu si Ben Youssef, ultimul nepus la punct cu pregatirea fizica, dupa ce nu a avut echipa in ultimele 4 luni. De asemenea, in lot se mai gasesc alti jucatori care pot evolua ca fundasi centrali, la nevoie, respectiv Camora, Manea si Hoban.

"Visinii" au de ales intre a risca si a nu mai face legitimari, a-l rechema pe Pascanu, imprumutat in liga secunda din Spania, sau a astepta si a transfera in iarna un stoper din Liga 1, care sa poata juca direct titular. Mai exista varianta ca sa transfere un alt jucator liber de contract, dupa modelul Ben Youssef, dar legitimarea lui ar presupune o perioada de adaptare, pe care clujenii nu o au la dispozitie. De asemenea, incepand cu martie 2021, clubul s-ar putea vedea in situatia in care sa aiba sub contract cel putin 7 fundasi centrali, care sa se lupte doar pentru minutele din Liga 1 si Cupa Romaniei, daca nu se avanseaza in "16"-imile Europa League, situatie in care se ajunge de la penurie de fundasi centrali la prea multi jucatori pentru locurile din centrul apararii.

FUNDASII CENTRALI DIN LOTUL LUI CFR CLUJ:

Paulo Vinicius - 36 ani / a suferit o ruptura musculara, va lipsi cel putin o luna de zile

Mike Cestor - 28 ani / a suferit o ruptura de ligamente, va sta departe de teren cel putin 5 luni de zile

Andrei Burca - 27 ani / a fost infectat cu coronavirus, ar putea fi indisponibil intre 1 si 3 saptamani

Denis Ciobotariu - 22 ani / la Dinamo a evoluat mai mult ca fundas dreapta, abia recent a revenit pe postul de fundas central

Syam Ben Youssef - 31 ani / a semnat astazi, nu a mai jucat intr-un meci oficial din 28 iunie 2020 / legitimat ultima data la Denizlispor, in prima liga din Turcia

ALTI JUCATORI CARE POT EVOLUA CA FUNDASI CENTRALI:

Mario Camora - 33 ani / postul de baza este fundas stanga / singurul jucator din lot care poate juca in acest moment in pozitia de fundas central de picior stang

Cristian Manea - 23 ani / postul de baza este fundas dreapta / a fost folosit fundas central la meciul cu Gaz Metan Medias, pierdut cu 1-2

Ovidiu Hoban - 37 ani / postul de baza este mijlocas central defensiv

FUNDASI CENTRALI IMPRUMUTATI:

Alexandru Pascanu - imprumutat pentru un sezon la Ponferradina, in liga secunda spaniola / pana acum, a evoluat in 4 din cele 9 partide jucate de echipa sa, toate ca titular, si a marcat 1 gol

JUCATORI AFLATI IN ATENTIA LUI CFR CLUJ:

Virgil Ghita - 22 ani / FC Viitorul Constanta / cetatenie - Romania / capitan natioanala Romania U21 / cotat 1.2 mil. euro

Andrei Chindris - 21 ani / FC Botosani / cetatenie - Romania / international Romania U21 / cotat 1 mil. euro

Daniel Graovac - 27 ani / Astra Giurgiu / cetatenie - Bosnia&Hertegovina / international bosniac / cotat - 900.000 euro

Ionut Larie - 33 ani / Gaz Metan Medias / cetatenie - Romania / cotat 450.000 euro

Rachid Bouhenna - 29 ani / Sepsi Sf. Gheorghe / cetatenie - Algeria, Franta / fost international Algeria U23 / cotat 400.000 euro

Adrian Rus - 24 ani / Fehervar / cetatenie - Romania, Ungaria / international roman / cotat 400.000 euro

Cristian Sapunaru - 36 ani / Kayserispor / cetatenie - Romania / international roman / cotat 125.000 euro