In sfarsit vin transferurile cerute de Dan Petrescu! CFR Cluj, aproape de a aduce un fundas central cu meciuri la Cupa Mondiala!

CFR Cluj se confrunta cu mari probleme de lot din cauza accidentarilor, iar Dan Petrescu cere cu insistenta conducerii noi transferuri.

Cele mai mari probleme ale clujenilor sunt in centrul defensivei, acolo unde Dan Petrescu ii mai are la dispozitie in acest moment doar pe Denis Ciobotariu si Andrei Burca, dupa accidentarile lui Vinicius si a lui Mike Cestor.

In conditiile in care accidentarea lui Cestor este destul de grava, iar acesta va lipsi de pe teren pana la primavara, campioana a trebui sa se miste foarte repede si sa aduca de urgenta un alt stoper.

Dupa cum informeaza Gazeta Sporturilor, campioana Romaniei s-a inteles cu fostul fundas central al Astrei Giurgiu, Syam Ben Youssef, cu care negociaza de mai multe zile.

Ben Youssef a avut evolutii foarte apreciate pentru Astra Giurgiu in perioada 2012-2015, cand a reusit sa castige Cupa si Supercupa Romaniei, dar si o calificare in grupele UEFA Europa League dupa o dubla de senzatie impotriva lui Olympique Lyon.

Evolutiile foarte bune din perioada petrecuta la Giurgiu i-au adus lui Ben Youssef si prima convocare la echipa nationala a Tunisiei, in octombrie 2013. Acesta a facut parte din lotul nationalei tarii sale la Campionatul Mondial din 2018 disputat in Rusia, cand a fost titular in partidele cu Anglia si Belgia.

In total, acesta a jucat 48 de meciuri pentru echipa nationala a Tunisiei si a marcat doua goluri.

Dupa ce a plecat de la Astra, Ben Youssef e evoluat in Ligue 1 pentru Caen si in prima liga turca la Kasimpasa si Denizlispor.

In acest moment, Ben Youssef este cotat de Transfermarkt la 722.000 de euro.