Gafa URIASA facuta de jurnalistii din Italia inainte de AS Roma - CFR Cluj! Cine sunt fotbalistii anuntati in echipa de start a lui Dan Petrescu: 3 dintre ei nu mai sunt la CFR!

CFR Cluj va juca joi in deplasare cu AS Roma in etapa a treia a grupelor UEFA Europa League.

Dan Petrescu se confrunta cu probleme de lot inaintea acestui meci, in special in zona centrala a apararii. Vinicius si Mike Cestor sunt accidentati, iar Andrei Burca este infectat cu coronavirus. Astfel, antrenorul clujenilor nu se poate baza pentru aceasta partida decat pe 15 fotbalisti.

Presa italiana se asteapta insa ca Arlauskis si Bordeianu sa fie inclusi de Dan Petrescu in primul 11 la meciul de joi. Jurnalistii de la Tuttomercatoweb au incercat sa anticipeze formula pe care se va baza Petrescu din primul minut al meciului de pe Olimpico, doar ca i-au inclus si pe Arlauskis si pe Bordeianu, care au parasit echipa din Gruia.

De asemenea, italienii l-au dat titular si pe Andrei Burca, depistat pozitiv cu coronavirus si ramas in Romania. Greselile italienilor nu se opesc aici. Acestia se asteapta ca in centrul defensivei clujenilor sa joace si Boli care a plecat de la CFR la Samsunspor, dar si Mike Cestor, care s-a accidentat in meciul de la Voluntari de acum doua etape.

Cum arata "primul 11" probabil al CFR-ului in viziunea jurnalistilor de la tuttomercatoweb:

(5-3-2) Arlauskis-Peteleu; Burca; Boli; Cestor; Camora- Bordeianu; Djokovic; Paun- Omrani; Deac