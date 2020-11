BREAKING NEWS | Reactie de ultima ora a lui Petrescu dupa ce a anuntat ca PLEACA de la CFR Cluj! Ce spune de Varga: "A venit dupa mine!"

Dan Petrescu a reactionat dupa declaratiile facute la finalul partidei cu Gaz Metan Medias de patronul celor de la CFR Cluj.

Antrenorul campioanei Romaniei a clarificat situatia in care se afla la Cluj si a vorbit despre relatia pe care o are cu patronul Nelutu Varga. Dan Petrescu a punctat faptul ca are nevoie de o pauza, insa a declarat ca nu isi va lasa jucatorii la greu, inaintea unei partide cum este cea cu AS Roma, din a treia etapa a grupelor Europa League.

"Am vazut si eu, am citit si de asta am si vrut sa fac aceasta remarca. Eu de abicei nu dau interviuri inainte de meciuri pentru ca ma gandesc la meci, dar era important sa intervin. Vreau sa spun ca eu cu patronul nu m-am certat niciodata pentru ca nu am avut de ce. El e patron, eu sunt antrenor. Sa nu uitam ca el a venit dupa mine, iar daca sunt divergente, sunt intre mine si toti de la club ca asa e normal intr-o familie, dar eu cu patronul nu m-am certat.

Dupa meciul cu Medias am fost foarte nervos pentru ce am vazut pe teren in primul rand, nu am avut jucatorii pe care ii voiam pe teren. In al doilea rand, pentru felul cum am fost arbitrati. Asta se intampla de foarte mult timp si am tras mereu un semnal de alarma si, pe fondul nervilor, am zis ca am nevoie de o pauza si asta e realitatea. Eu chiar am nevoie de o pauza.

E prima cand zic asta de cand sunt in fotbal acest lucru pentru ca s-au adunat prea multe. E clar ca CFR a luat 3 campionate la rand si toata isi doreste ca altcineva sa mai castige campionatul, iar aceasta presiune care este pe noi, pe ambele fronturi, m-a facut sa declar ce am declarat si nu regret, este realitatea. Chiar am nevoie de o pauza si m-am gandit dupa meciul cu FC Arges sa imi iau o pauza de 5-6 zile si sa ma gandesc ce e mai bine pentru mine si pentru clubul CFR, dar normal, mai am in contract un an jumatate si sper sa il duc pana la capat.

Pauza va fi doar dupa meciul cu Arges, pentru ca in momentul de fata sunt atat de multe probleme la echipa incat nu ar corect sa imi iau pauza inainte. Avem probleme de lot, doar 14 sau 15 jucatori sunt pregatiti de meciul cu Roma, mai sunt, dar nu sunt trecuti pe lista UEFA.

Va fi un meci foarte greu cu 15 gladiatori si nu as vrea sa ii las pe jucatori acum, pentru ca au nevoie de mine. Sper ca dupa meciul cu Pitesti sa imi incarca bateriile si sa nu mai dau satisfactie adversarilor care se gandesc ca daca eu voi pleca, CFR va fi mai slaba si sper sa imi duc contractul pana la capat", a declarat Dan Petrescu, intr-un interviu pentru site-ul oficial al clubului.