Petrescu il vrea pe Ronaldo la CFR Cluj! :) Jucatorul pe care antrenorul l-a cerut de URGENTA la echipa

Tensiunile continua la CFR Cluj, acolo unde Petrescu vrea jucatori noi pentru a putea face fata programului aglomerat.

Dan Petrescu sustine de mai bine de doua luni ca are nevoie de jucatori noi la echipa, mai ales in departamentul ofensiv, acolo unde atacantii nu trec prin cele mai bune momente.

Antrenorul lui CFR Cluj ar fi pus ochii pe un mijlocas ofensiv din Liga 1 care are un start de sezon exceptional. Ronaldo Deaconu, de la Gaz Metan Medias a atras atentia tuturor cu golurile inscrise in ultimele doua partide. Cel cu Botosani din etapa cu numarul 8 a tinut prima pagina a ziarelor, dupa ce a sutat puternic de la 30 de metri, iar balonul s-a dus direct in vinclul portii lui Pap.

Mijlocasul de 23 de ani a reusit sa inscrie si impotriva lui CFR Cluj, iar Dan Petrescu l-ar fi cerut cu insistenta, anunta Fanatik.

Deaconu a fost adus liber de contract in vara de Gaz Metan de la Sepsi. Jucatorul care si-a inceput cariera la Academia Gheorghe Hagi a mai trecut pe la echipele de tineret ale lui Feyenoord si Twente. Mijlocasul a mai jucat si la Concordia Chiajna si HNK Gorica inainte sa ajunga la Sepsi.