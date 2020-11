Reactia de ULTIMA ORA a lui Ionut Stroe dupa acuzatiile patronului de la CFR Cluj! "Niciodata n-am sa neg acest lucru!"

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a fost acuzat ca saboteaza fotbalul din Romania de patronul lui CFR Cluj.

Stroe a reactionat, spunand ca nu stie pentru ce il acuza Nelutu Varga, cerandu-i acestuia sa isi exprime public si deschis nemultumirile. De asemenea, ministrul a comentat si afirmatia potrivit careia ar fi suporterul Universitatii Craiova.

"Stiu ca e o perioada foarte dificila pentru sport, pentru fotbal implicit. Evident ca sunt dificultati in a organiza pregatirea si desfasurarea meciurilor in aceste conditii speciale. Stiu ca exista nemultumiri in legatura cu accesul spectatorilor pe stadioane si cu veniturile, care nu mai sunt aceleasi. Dar la ce se refera domnul Varga cand spune ca eu sabotez fotbalul romanesc, nu stiu!

Eu ca ministru, dar si MTS, nu am facut nimic altceva decat sa sprijinim redeschiderea sportului, a fotbalului, lucru pe care il facem si in continuare, impreuna cu FRF si LPF. Ei sunt cei mai in masura sa dea informatii in legatura cu activitatea noastra la MTS, in acest caz. Practic, daca are vreo nemultumire, eu il invit sa se exprime public in legatura cu chestiunea asta. Dar ce trebuie sa stie domnul Varga, si cred ca stie, este ca tot ce tine de organizarea campionatului, de reguli, tine de FRF si LPF. Noi nu avem niciun rol. Fotbalul in Romania se autoguverneaza.

Eu sunt suporter al echipei Universitatea Craiova doar acasa, in fata televizorului, impreuna cu copiii mei sau din tribunele de pe 'Ion Oblemenco'. Am acest drept ca orice om care poate avea propriile optiuni in materie de sport sau alte domenii. Evident ca niciodata n-am sa neg acest lucru. Am fost intrebat despre asta inca din momentul investirii si am fost deschis de atunci.

Oamenii ma cunosc, am prieteni in zona asta, ma cunosc de pe stadion, am abonament acolo, merg cu copiii la meciurile acestei echipe, dar n-am determinat si n-am miscat niciun milimetru in sensul influentarii vreunei decizii, vreodata, in favoarea unei echipe sau a alteia. Cel mai bine intrebati-i pe cei care conduc fotbalul romanesc despre o eventuala implicare a mea, daca asta insinueaza domnul Varga.

Eu il rog sa detalieze, ca asa e usor sa acuzi, la general. Exista multe persoane publice in tara asta care sunt prezente pe stadioane. Am fost si la Cluj in tribuna, la meciul cu Sevilla, iar domnul Varga nu mi s-a plans atunci de nimic. Si eram acolo, la tribuna oficiala, foarte multe personalitati publice, printre care unele care sunt cu CFR de ani de zile. Chiar cred ca e o declaratie pe care a dat-o la nervi, la cald", a declarat Ionut Stroe, potrivit GSP.