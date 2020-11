EXCLUSIV | CFR Cluj da cartile pe fata! "Exista un stres, de acolo a pornit SOCUL!" Se prezinta campioana Romaniei la urmatorul meci din Liga 1?

Stefan Gadola, unul dintre actionarii echipei din Gruia, a vorbit despre tensiunile care s-au creat la CFR Cluj in ultima perioada.

CFR Cluj are de dat maine un test important in Europa League. Campioana Romaniei va merge pe Olimpico pentru a o infrunta pe AS Roma, insa perioada prin care trece CFR Cluj in acest moment nu este cea mai buna.

Cu o multime de accidentati in lot si cu primul esec incasat in Liga 1 in acest sezon, CFR Cluj traverseaza o perioada tensionata, iar antrenorul Dan Petrescu anunta in urma cu trei zile ca va pleca de la echipa.

Lucrurile s-au mai calmat, iar Dan Petrescu a recunoscut ca a fost o declaratie facuta la nervi si va incerca sa isi duca la capat contractul cu CFR Cluj.

Stefan Gadola, unul dintre actionarii echipei din Gruia, a recunoscut in direct la Ora Exacta in Sport ca este mult stres in jurul lui Dan Petrescu, iar totul s-a declansat odata cu infrangerea de la meciul cu Dinamo Zagreb, din turul 3 preliminar al Champions League:

"La CFR exsita fara doar si poate un stres datorita competitiilor in care jucam, aici vorbesc de Europa League. Am fost la un pas de o calificare in Champions League cu Dinamo Zagreb. Atunci a fost un prim soc pentru ca nu ne-am calificat. De atunci exista o incarcatura emotionala care e normal sa existe in orice competitie sportiva.

La meciul cu Medias, din cauza greselilor de arbtitraj care s-au facut, iar Dan Petrescu este un antrenor foarte dedicat care munceste foarte mult, a avut acea iesire.

Exista stres, dar lucrurile s-au potolit si mergem maine la Roma sa jucam si sa facem un meci foarte bun.

Am mai vazut asemenea lucruri si cu ani in urma, exista, e stres, e normal. Eu il inteleg foarte bine pe Dan Petrescu, asta este viata antrenorilor. Sunt sub stres tot timpul. Dan a fost ok pana la urma. Suparat, nervos, trebuie sa fie mai linistit, dar e o incarcatura mare pentru ca avem si competitia din Europa League si Liga 1.

Este clar ca este o problema, nu e usor sa rezolvi acum problema lotului, dar astea sunt conditiile", a spus Stefan Gadola, la PRO X.

CFR Cluj merge sa joace cu Arges: "Fotbalul se joaca pe teren!"

Stefan Gadola a confirmat faptul ca echipa va face deplasarea la FC Arges in urmatoarea etapa a Ligii 1.

"Va merge echipa la Pitesti, mergem sa jucam. Fotbalul se joaca pe teren, vrem nu vrem acolo o sa fim.

De trei ani consecutiv suntem campioni si din pacate, suntem singura echipa care joaca in competitii europene. Vor veni ani foarte grei in acest domeniu, dar pentru CFR au fost si sunt ani foarte grei. Am fost in insolventa si cu multe probleme financiare. Sper sa fim tot mai bine. Ne luptam si anul asta sa castigam campionatul, asta se doreste, dar ma bucur ca existe echipe cu care sa ne batem si sa luptam pe teren.

Din punctul meu de vedere sunt trei echipe importante cu care ne batem. Craiova, FCSB si Viitorul. Sunt echipe foarte bune si ne vom bate cu ei clar. As dori ca in meciurile directe cu ei sa aratam ca suntem mai buni, asa cum am aratat in meciul castigat cu Universitatea Craiova cand am luat campionatul. Sa aratam in meciurile directe ca putem sa ii invingem si atunci meritam sa castigam", a mai spus actionarul CFR-ului.

CFR Cluj a anuntat oficial transferul unui fundas la echipa!