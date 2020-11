Conducerea lui CFR Cluj a tras semnalul de alarma! Finantatorii au discutat cu Dan Petrescu dupa ce a anuntat ca pleaca: "Am vorbit cu el dupa meci, era foarte suparat!"

CFR Cluj a fost invinsa in Gruia cu 1-2 de catre Gaz Metan Medias.

Dan Petrescu a acuzat din nou arbitrajul si a anuntat ca va pleca de la CFR Cluj dupa partida contra lui AS Roma din grupele Europa League. Stefan Gadola, unul dintre finantatorii clubului, isi doreste ca Dan Petrescu sa se mai gandeasca si sa nu plece la ardeleni.

Dupa infrangerea in fata lui Gaz Metan, jucatorii au fost in stare de soc. Chiar daca Dan Petrescu a fost innebunit de arbitrajul cetralului George Gaman, finantatorul lui CFR a preferat sa nu comenteze subiectul.

"Am jucat bine in prima repriza, dar n-am reusit sa marcam din situatii clare. Dan Petrescu a avut o reactie la nervi, dar trebuie sa-si stapaneasca emotiile pe viitor.

Ar fi mare pacat sa plece de la CFR, sa renunte, cred ca decizia a luat-o la nervi. Am vorbit 30 de secunde cu Dan Petrescu dupa meci, era foarte suparat. Sper sa lupte si sa luptam cu totii in continuare. I-am imbarbat si pe baieti, a fost un soc si pentru ei rezultatul cu Gaz Metan, dupa ce joi, cu Young Boys, am fost egalati dupa o tara de neatentie, asa cum spunem noi. Viciere de rezultat? Au fost greseli de arbitraj, dar cred ca vicierea inseamna mult mai mult”, a declarat Stefan Gadola pentru ProSport.

Pentru CFR Cluj urmeaza meciul de pe Olimpico, contra lui AS Roma, din grupele Europa League, care se va avea loc joi. Ardelenii au inceput bine actuala campanie si au 4 puncte dupa primele 2 meciuri. Echipa lui Dan Petrescu ocupa prima pozitie in grupa A Europa League.