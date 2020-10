CFR Cluj - Young Boys, LIVE TEXT, de la 22:00 | Dan Petrescu e lider in grupa de Europa League si vrea sa invinga campioana Elvetiei | Echipe probabile

Urmarim si comentam impreuna CFR Cluj - Young Boys pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

CFR Cluj va juca in aceastea seara al doilea meci din grupa de Europa League, dupa ce in runda precedenta s-a impus in deplasarea la TSKA Sofia, scor 2-0.

Dan Petrescu este lider in grupa inaintea partidei din aceastea seara, la egalitate de puncte cu AS Roma, care a castigat cu 2-1 in deplasare la Young Boys.

Young Boys este campioana Elvetiei din ultimii 3 ani, iar in sezonul precedent au incasat doar 6 infrangeri pe tot parcursul campionatului.

Dan Petrescu se asteapta la un meci mai dificil ca in Bulgaria si spune ca Young Boys are o experienta superioara lui TSKA Sofia:

"Young Boys Berna a castigat ultimele 3 campionate, a jucat de doua in grupele Europa League, o data in Champions League. Le-a batut pe Juventus, pe Rangers. Ei au si experienta in plus fata de cei de la TSKA Sofia. Sunt foarte agresivi, foarte bine asezati in teren. Au multe solutii in atac, nu au nici accidentari. Au si 30 de oameni pe lista UEFA. Acest lucru va conta mult", spunea Dan Petrescu.

Antrenorul CFR-ului s-a plans inaintea meciului de lotul subtire pe care il are la dispozitie la Cluj:

"Avem probleme, toata lumea are, la fiecare test ne gandim ce va fi. Avem probleme de lot. Nu avem jucatori trecuti pe lista. Bordeianu a plecat, ne-a lasat fara sansa de a-l inlocui. Cestor s-a accidentat, nu am putut sa-l inlocuim. Am ramas cu 3 fundasi centrali. Toata lumea are asteptari din partea noastra, dar eu cred ca va fi mult mai greu. As avea nevoie macar de inca un fundas central, sa pot sa-l folosesc macar in campionat. Pe Aurelio si pe Soares nu pot sa-i folosesc la mijloc in Europa, doar in campionat, nu e o situatie buna pentru noi", a mai spus Dan Petrescu.

Echipe probabile:

CFR Cluj: Balgradean - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Chipciu, Hoban, Djokovic - Deac, Debeljuh, Paun

Antrenor: Dan Petrescu

Young Boys: Ballmoos - Burgy, Lustenberger, Zesiger - Hefti, Rieder, Sierro, Maceiras - Fassnacht, Nsame, Ngamaleu

Antrenor: Gerardo Seoane