EXCLUSIV | "N-are ce sa caute in arbitraj! A ramas in fundul gol!" Adrian Porumboiu l-a facut PRAF pe arbitrul de la CFR Cluj - Gaz Metan. "Ti-era frica sa nu dea gol?!"

CFR Cluj a pierdut cu 2-1 meciul cu Gaz Metan Medias, avand un gol anulat.

Adrian Porumboiu a comentat la Pro X arbitrajul lui Catalin Gaman, care nu a lasat-o pe campioana Romaniei sa execute o lovitura de la coltul terenului desi nu trecusera cele 5 minute suplimentare indicate de la margine.

"Consider ca am vazut un arbitraj care nu ar trebui sa existe nicaieri in lumea asta. Atunci cand urmaresti un arbitraj, cand il pui sub lupa si urmaresti atent toate deciziile, te iei de maniera generala de arbitraj. Cel mai important aspect il reprezinta daca arbitrajul este corect, impartial, fara nicio tendinta de a favoriza o echipa sau pe cealalta.

Ce am vazut aseara la joc a fost... Nu m-a surprins ca nu s-a dat un 11 metri care a fost, ca nu s-a dat un gol care era valabil, dar arbitrul s-a demascat, a ramas exact in fundul gol pe teren in momentul in care a dat 5 minute de prelungiri, nu s-au jucat nici 3 minute, fara schimbari, fara intreruperi, si cand se intampla o lovitura de la colt pentru CFR, tu, care n-ai tinut cele 5 minute, fluieri finalul partidei. Ce ma, ti-era frica? Lasa-i sa execute lovitura de la colt. Era in timpul regulamentar.

In acel moment, dupa parerea mea, arbitrul a ramas in fundul gol pe teren, descult, exact cum l-a nascut mamitica lui. N-are de ce sa poarte niciodata un costum de arbitru un asemenea om, care isi arata pe fata tendinta clara de a favoriza o echipa. Lasa-i sa bata cornerul, ce daca da gol? Te scoteau din toate necazurile, din toate erorile din timpul partidei. Nici nu ma mai iau de celelalte faze. E clar ca nu are ce cauta in arbitraj, si-a gresit total meseria", a declarat Porumboiu la Ora exacta in sport.