BREAKING NEWS | Trasnfer OFICIAL facut de CFR Cluj! Fundasul Ben Youssef se alatura echipei lui Dan Petrescu

CFR Cluj a oficializat transferul fundasului Ben Youssef (31 de ani).

CFR Cluj a anuntat prin intermediul unui comunicat oficial ca Ben Youssef va fi noul jucator al echipei.

Fundasul de 31 de ani s-a alaturat deja lotului pregatit de Dan Petrescu:

"Bun venit, Syam Ben Youssef!

Clubul CFR 1907 Cluj anunta un nou transfer! Syam Ben Youssef a semnat cu echipa noastra si s-a alaturat deja lotului pregatit de Dan Petrescu.

Fundasul central a evoluat in ultimele sezoane in Turcia la Kasimpasa si Denizlispor si a venit in Gruia pentru a ne ajuta la indeplinirea obiectivelor noastre!

Bun venit la Cluj, Ben Youssef si cat mai multe realizari in tricoul “alb-visiniu”!", se arata intr-o postare pe Facebook, a clubului CFR Cluj.

Youseff a mai evoluat de-a lungul carierei la echipe ca Bastia, Esperance, Leyton Orient, Astra Giurgiu, Caen, Kasimpasa si Denizlispor.

Fudasul are o cota de piata de 725 de mii de euro. 48 de meciuri are Youseff pentru nationala Tunisiei, unde a reusit sa inscrie si 2 goluri.