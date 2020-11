BREAKING NEWS | Panica pentru CFR Cluj! Dan Petrescu a recunoscut ca este curtat de alte cluburi: "Eu pierd bani aici! Ofertele nu lipsesc, suna telefonul mereu!"

Dan Petrescu a oferit un interviu pentru site-ul clubului CFR Cluj.

Situatia s-a tensionat la ardeleni dupa partida pierduta in Liga 1 cu Gaz Metan, scor 1-2. Petrescu considera ca nu este arbitrat corect si a spus ca are nevoie de o pauza de 6 zile dupa meciul de la Pitesti, pentru a hotara ce va face mai departe. Totusi, "Burscul" mai are un an de contract si spera sa isi respecte intelegerea.

Antrenorul campioanei a mai spus ca daca ar fi avut oferte din Rusia patronul echipei ar fi aflat primul, nu presa. Petrescu a mai recunoscut ca telefonul ii suna mereu si ca este normal sa aiba oferte.

"S-a speculat in ziare ca as avea o oferta din Rusia. Daca as avea o oferta, patronul ar afla primul, pentru ca asta e normal. Cand am avut oferta din China, patronul a aflat, era o oferta fantastica. Clubul a inteles si am plecat. Daca voi pleca, stati linistiti, patronul va afla. Ofertele nu lipsesc, suna telefonul mereu. Nu au lipsit si nu vor lipsi. Cred ca merit asta pentru ca am facut ceva in fotbalul romanesc si european. In alta ordine de idei, s-a mai scris ca eu castig foarte multi bani la CFR.

Este adevarat ca eu castig multi bani la CFR Cluj, dar eu pierd bani la CFR Cluj. Eu nu sunt aici pentru bani. Daca ma luam dupa ofertele pe care le aveam, castigam mult mai multi bani decat la CFR. Dar eu stau pentru performanta, cred ca am reusit acest lucru. Nu cred ca mai exista un al antrenor roman dupa revolutie care sa aiba atat de multe meciuri in cupele europene si cu asemenea rezultate. Suntem singurul club din Romania care face performnata in Europa si ar fi pacat ca la anul sa nu fie in Europa si sa ne faca cinste. Daca ne gandim, alte echipe au dezamagit, iar eu nu sunt aici sa iau bani, eu nu raman aici pentru bani cum se spune prin ziare. Eu doar am cerut jucatori si sa fiu arbitrat corect, nu fac scandal", a spus Dan Petrescu.