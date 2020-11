CFR Cluj, in genunchi pe Olimpico! Apararea campioanei e decimata inainte de meciul cu AS Roma! Pustiul Ciobotariu e singurul fundas central: cum ar putea arata 'primul 11'

CFR Cluj se vede nevoita sa mearga in deplasare la Roma cu o defensiva extrem de fragila.

Andrei Burca, stalpul defensivei clujene, a fost depistat pozitiv cu Covid-19, informatie oferita in exclusivitate de www.sport.ro. Dan Petrescu va avea o misiune extrem de dificila sa alinieze un 'prim 11' la Roma care sa aiba pretentia de a nu primi gol.

Campioana Romaniei se mai bazeaza in acest moment doar pe pustiul Denis Ciobotariu (22 de ani) care este fundas central la baza.

Vinicius, Cestor si Burca sunt toti 3 indisponibili.

In acest context, in centrul defensivei va aparea din nou Cristi Manea, care a evoluat pe postul de fundas central si cu Young Boys, dupa iesirea din teren a lui Vinicius, dar si cu Gaz Metan in Liga 1.

Echipa probabila a CFR-ului cu AS Roma:

Balgradean - Susic, Manea, Ciobotariu, Camora - Djokovic, Hoban, Deac - Rondon, Debeljuh, Paun

AS Roma - CFR Cluj va fi live text pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro, joi, de la 19:55.

Clujenii sunt lideri in grupa, la egalitate de puncte cu AS Roma.