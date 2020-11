CFR Cluj risca sanctiuni DURE daca nu se prezinta la meciul cu FC Arges! Cate puncte ar putea pierde si ce suma de bani ar trebui sa plateasca

Dupa infrangerea cu Gaz Metan Medias, patronul lui CFR Cluj a anuntat ca echipa nu va face deplasarea la Pitesti pentru meciul din urmatoarea etapa a Ligii 1.

Nelutu Varga pare sa fie hotarat sa nu lase echipa sa joace meciul contra celor de la FC Arges. Patronul clujenilor ar fi anulat biletele de avion de intoarcere de la Roma pe care le avea cu destinatia Bucuresti, schimbandu-le cu unele cu destinatia Cluj-Napoca.

"Va jur pe Dumnezeu ca nu mai bag echipa nicaieri", a spus Nelutu Varga, afirmatie intarita si de Marius Bilasco, care este de parere ca echipa nu are nicio sansa in fata arbitrajului incorect si partinitor al unora dintre arbitri.

In cazul in care campioana Romaniei nu se va prezenta la meciul din a 10-a etapa a Ligii 1, echipa risca sanctiuni dure. In primul rand, CFR Cluj ar pierde cu 3-0 la masa verde in fata celor de la FC Arges.

Apoi, clubul ar urma sa fie si penalizat cu 3 pana la 6 puncte, fiind nevoit si sa plateasca 100.000 de euro pentru netelevizarea partidei.

In plus, daca situatia s-ar repeta, la a doua neprezentare la meci, CFR Cluj ar fi exclusa din campionat.