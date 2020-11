Clauza de reziliere care l-ar putea face sa se razgandeasca pe Dan Petrescu! Ce suma URIASA ar trebui sa plateasca pentru a pleca de la CFR Cluj

Dan Petrescu a reactionat dur la finalul partidei dintre CFR Cluj si Gaz Metan.

Antrenorul a declarat ca vrea sa plece din Romania, spunand ca nu mai poate sa ramana pentru ca s-a saturat de ceea ce se intampla in Liga 1.

Despartirea lui de CFR Cluj nu se poate face, insa, intr-un mod simplu. In contractul lui Dan Petrescu este prevazuta o clauza de reziliere cu o valoare de aproximativ 2 milioane de euro.

Daca ar alege sa plece, antrenorul ar trebui sa achite aceasta suma catre club. Chiar si in aceste conditii, tehnicianul a anuntat duminica seara public faptul ca are nevoie de o pauza.

"Am cerut jucatori si arbitraje corecte. Atat! Conducatorii trebuiau sa se asigure ca avem parte de asta, e normal. Am o clauza si daca nu mai pot sa antrenez ce pot sa fac? Sa antrenez cu ea in mana? Am nevoie de o pauza. Eu din pandemie pana acum sunt non-stop la club de dimineata pana seara", a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.