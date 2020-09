Contra, platit regeste la Dinamo! Cat castiga fostul selectioner pentru a readuce gloria clubului

Antrenorul lui Dinamo poate castiga o avere daca ia titlul si o duce Dinamo in grupele Champions League.

Conform informatiilor disponibile, Cosmin Contra are un salariu de 250.000 de euro pe an la Dinamo, dar are numeroase prime de obiectiv. Se pare ca el ar fi platit daca ajunge in play-off (25.000 euro), daca califica echipa in cupele europene (50.000 euro), daca cucereste Cupa Romaniei (25.000 euro), daca ia titlul in Liga 1 (100.000 euro), daca o duce pe Dinamo in grupele Europa League (250.000 euro) si in cele ale Champions League (500.000 euro), dar primeste si prime pentru victorii, si un comision pentru fiecare jucator pe care l-a propus pentru transfer sau pe care l-a promovat de la academie, fiind ulterior vandut de catre club.

Cosmin Contra (44 ani) a jucat pentru Dinamo, intre 1996 si 1999, si i-a mai pregatit pe "caini" in 2017. Sotia fostului jucator de la AC Milan si Atletico Madrid, Alina, si cei doi copii, Sara si Alin, locuiesc in Spania, la Madrid, iar antrenorul se pare ca ar beneficia si de decontarea catorva drumuri, in fiecare an, pentru a-i vizita.