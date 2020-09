Contra a vorbit pentru prima oara despre asta! "Exista nedumerire la nivel de investitor!" Contractele pustilor din lot, TRIPLATE! Urmeaza NOI ACHIZITII

Dupa 1-1 cu Botosani, Cosmin Contra a vorbit despre modul in care va arata viitorul lui Dinamo.

Clubul planuieste noi achizitii si vrea sa echilibreze balanta castgurilor dintre romanii din lot si fotbalistii nou-veniti.

"S-a vazut calitatea jucatorilor, n-am facut achizitii care nu aduc valoare echipei. S-a vazut valoarea lor. Lui Valle ii stiam calitatile. A venit direct din vacanta. In 3 saptamani, o luna, cand vom fi la capacitate maxima, vom arata din ce in ce mai bine. Sper sa vina si victoriile, ele aduc liniste pentru a cladi un proiect serios. In princpiu, vrem sa mai aducem jucatori. Vom analiza si vom vedea de ce mai avem nevoie", a spus Contra la Digisport.

Contra respinge orice conflict intre romani si straini din cauza diferentelor de venituri. Antrenorul spune ca fotbalistii cu salarii mici vor fi chemati sa-si renegocieze acordurile: "Toti jucatorii vor avea contractele imbunatatite, si cei tineri, toti. Toti vor avea contractele marite. Vom face un sistem: daca vor confirma, li se vor mari contractele. I s-a marit contractul lui Sorescu, e multumit. Magureanu a semnat un nou contract, i s-a triplat venitul. Urmeaza ceilalti tineri, vom avea grija de ei. Aducand jucatori de valoare langa ei, au sansa de a creste mult mai repede. Sper sa cream o echipa puternica."



Contra s-a referit si la misterul din jurul preluarii clubului de catre partea spaniola: "Sunt garantul proiectului, dar sunt antrenorul echipei, ma tin in viata rezultatele. Nu sunt pe viata aici. Ma tin rezultatele, daca nu voi avea rezultate, se schimba antrenorul, asa e in fotbal. Nu vreau asta. Vreau sa am rezultate, sa facem un proiect frumos. In 2-3 ani, Dinamo poate sa fie o candidata serioasa la titlu. Spaniolii au spus ca au rabdare. Ne dorim poate din primul an sa jucam in cupele europene daca totul merge bine. Exista aceasta nedumerire la nivel de investitor, dar pana acum vedeti ca s-a lucrat, s-au facut lucruri concrete".