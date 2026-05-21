Ce prevede Sorana Cîrstea pentru ultimul Roland Garros al carierei: sfertul de finală din urmă cu 17 ani, reperul româncei

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a dezvăluit la ce se așteaptă de la ultima sa participare la Roland Garros.

Sorana Cîrstea este pregătită să dea tot ce are mai bun în ediția 2026 a turneului de mare șlem de la Paris, competiție care a făcut-o faimoasă, în urmă cu 17 ani.

Jucătoarea din România o elimina, la doar 19 ani, pe Jelena Jankovic - fost număr unu WTA-, scor 3-6, 6-0, 9-7, într-un meci dramatic, jucat de Ziua Copilului.

Sorana Cîrstea dezvăluie la ce se așteaptă de la ultimul Roland Garros

Sorana Cîrstea a devenit prima jucătoare din tenis născută după 1990 care ajunge în sferturile de finală ale unei competiții majore.

Victoria a avut o greutate și mai mare în contextul în care Sorana Cîrstea trecuse, în tururile doi și trei de Alize Cornet, respectiv Caroline Wozniacki, în minimum de seturi: scor 6-3, 6-2, și 7-6 (3), 7-5.

Poate Sorana Cîrstea să depășească sfertul de finală atins în 2009?

Întrebată dacă poate depăși cel mai bun rezultat al carierei pe zgura pariziană, Sorana Cîrstea a replicat, spunând: „Normal că orice este posibil, însă, din nou, am făcut lucrurile într-o anumită manieră și încerc, în continuare, să procedez la fel. Să nu mă gândesc la rezultat, ci la ceea ce am de făcut, zi de zi. Munca și disciplina din fiecare săptămână contează, iar rezultatele vor fi o consecință a acestei munci,” a fost răspunsul Soranei Cîrstea.

„Nu mi-am închipuit niciodată că la vârsta aceasta voi mai juca la acest nivel. E o bucurie să joc, iubesc tenisul și sunt extrem de aproape de acest sport, din toate punctele de vedere. Îmi place să îl văd, să îl joc,” a completat Sorana Cîrstea, la revenirea în țară de la Roma.

Sorana Cîrstea a ajuns ultima oară în săptămâna a doua de concurs la Roland Garros în 2021, când s-a calificat în optimile de finală.

În acel parcurs, Cîrstea le-a eliminat pe Alison Van Uytvanck, Martina Trevisan și Daria Kasatkina.

