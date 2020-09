SUPER LOVITURA pregatita de Dinamo! 'Cainii' il vor pe atacantul distrus de Gigi Becali! Adrian Petre poate ajunge sub comanda lui Contra

Din articol PE CINE A TRANSFERAT DINAMO SI PE CINE MAI URMARESTE

Adrian Petre ar putea ajunge la Dinamo, care cauta un atacant ce se incadreaza in regula U21.

Atacantul Adrian Petre, cazut in dizgratia la FCSB, dupa mai multe evolutii sterse, se afla pe lista de transferuri a rivalei Dinamo, care isi construieste o echipa de titlu. Dinamovistii vor un atacant de careu, care sa fie roman, sa se incadreaza in regula U21 si sa ii secondeze pe Adam Nemec (35 ani) si Guillermo Fernandez (27 ani), in conditiile in care Mihai Neicutescu este aproape sa se desparta de club, Robert Moldoveanu va juca mai rar si in banda, iar Catalin Magureanu este neexperimentat si va fi, cel mai probabil, imprumutat din nou.

Petre a fost cumparat la inceputul anului cu 500.000 de euro si 10% dintr-un viitor transfer, dar latifundiarul l-a scos acum la vanzare pentru 300.000 de euro, fara sa aiba inca oferte. Fotbalistul nu a mai jucat intr-un meci oficial din 25 iulie si are un salariu de 180.000 de euro pe sezon, dar este considerat de conducatorii lui Dinamo un jucator mult subevaluat, care va fi titular la nationala de tineret la Euro 2021 si isi va mari pretul. Se pare ca Dinamo poate sa ofere jumatate din suma ceruta de Becali si sa ii ofere fotbalistului un salariu apropriat de cel avut la FCSB, dar si sa il asigure ca va juca constant si va fi eligibil pentru selectia la lotul U21.

Adrian Petre (22 ani) este nascut la Arad si a mai jucat pentru UTA (2015-2017), Esbjerg (2017-2020) si FCSB (2020). El are 12 meciuri si 5 goluri pentru nationala U21, cu care a participat la Euro 2019, dar nu a mai fost selectionat pentru ultimele actiuni (Finlanda, Malta), dupa ce si-a pierdut locul de titular la FCSB. In partea a doua a sezonului trecut, Petre a jucat 12 meciuri si a inscris doua goluri pentru "ros-albastri", unul chiar in semifinala cu Dinamo din Cupa Romaniei, evolutiile sale fiind vizibil afectate de atitudinea si declaratiile lui Becali.



Dupa preluarea clubului de catre afaceristul spaniol Pablo Cortacero, numirea directorului sportiv Rufo Collado si dupa aducerea lui Cosmin Contra ca antrenor, Dinamo i-a transferat pe Vlad Achim, Janusz Gol, Isma Lopez, Alex Gonzalez, Borja Valle, Juan Camara, Tomas Osorio, Jorge Pombo si Guillermo Fernandez. Noua conducere cauta acum jucatori tineri romani, pentru a completa lotul.

In acest moment, Dinamo ii mai are in circuitul nationalei U21 pe Ricardo Grigore, Mihai Neicutescu si Robert Moldoveanu, in timp ce alti fosti jucatori ai sai, Valentin Costache, Denis Ciobotariu si Constantin Dima, cocheteaza si ei cu echipa de tineret. De asemenea, "cainii" ii mai urmaresc pe Mihai Aioani (20 ani), Mihai Velisar (22 ani) si Nicolae Carnat (22 ani), fiind interesati de un transfer, daca suma ceruta in schimbul lor este decenta. Noua conducere spaniola a mai tatonat alte doua "cupluri" de fundasi de la tineret, Andrei Chindris - Denis Harut (FC Botosani) si Radu Boboc - Virgil Ghita (FC Viitorul), dar se pare ca s-ar cere in jurul a 2 milioane de euro, in ambele cazuri, plus procente dintr-un eventual transfer, suma considerata prea mare.