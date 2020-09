Jucatorul promovat de Contra la prima echipa si-a prelungit contractul cu Dinamo! Cine este atacantul care a debutat cu gol in Stefan cel Mare la doar 15 ani

Dinamo a mai reusit sa convinga un fotbalist sa ramana in Stefan cel Mare.

Este vorba despre atacantul Catalin Magureanu, unul dintre preferatii lui Cosmin Contra. Fotbalistul in varsta de 20 de ani a debutat deja pentru prima echipa in meciul cu Chindia Targoviste, din a doua etapa a Ligii 1.

Acum, potrivit GSP, el a acceptat prelungirea contractului pentru 4 sezoane. Antrenorul va putea conta pe el pentru a respecta regula U21, el fiind primul tanar fotbalist caruia Dinamo i-a prelungit intelegerea.

Catalin Magureanu a debutat pentru echipa a doua a celor de la Dinamo in 2015, la varsta de 15 ani, cand a marcat un gol in meciul cu Gloria Popesti Leordeni. Astfel, el i-a atras atentia lui Mircea Rednic, care spunea ca este un pusti talentat.

In acest sezon, la prima echipa a "cainilor rosii", Magureanu va avea concurenta in atac. Pe langa Adam Nemec, care a fost transferat in aceasta vara, in weekend este asteptat sa ajunga in Romania si Guillermo Fernandez Hierro, fost jucator la Athletic Bilbao.