U-BT Cluj-Napoca s-a calificat în finala Ligii Naţionale de baschet masculin, după ce a învins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 103-83, miercuri seara, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.
U-BT Cluj - SCM Universitatea Craiova 103-83 și 3-0 la general în semifinale
''U'', campioana en titre, a câştigat seria cu 3-0.
Mitchell Creek a fost cel mai bun om al clujenilor, cu 24 de puncte şi 5 recuperări.
Dusan Miletic s-a remarcat cu 12 p, 9 rec, Daron Russell cu 13 p, 7 pase decisive, iar Iverson Latrell Molinar Jones, cu 14 p, 5 rec, 5 pd.
Kendall Tyrek Robinson s-a evidenţiat de la oaspeţi, cu 20 p, 6 rec.
Finala mare e Cluj - Oradea, finala mică e Dinamo - Craiova
U-BT Cluj-Napoca o va înfrunta pe CSM CSU Raiffeisen Oradea în finală, pentru a patra oară la rând, clujenii având deja trei titluri consecutive.
Finala se va juca după sistemul cel mai bun din cinci partide, primele două fiind programate la Oradea, pe 26 şi 28 mai.
SCM ''U'' Craiova o va întâlni pe CS Dinamo Bucureşti în finala mică, după formatul cel mai bun din trei meciuri.
Rapid și Voluntari luptă pentru locul 5, Steaua pierde prima bătălie pentru locul 11
CS Rapid Bucureşti a făcut primul pas spre locul 5, după ce a învins-o în deplasare pe CSO Voluntari, cu 91-75.
Isiah Ronald Osborne (21 p, 7 rec) şi Lewis Markel Sullivan (18 p, 6 rec) au fost cei mai buni de la Rapid. Seria se joacă după sistemul cel mai bun din trei partide.
În prima confruntare pentru poziţiile 9-10, CS SCM Politehnica Timişoara a învins-o pe CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea cu scorul de 90-84.
În primul meci pentru locurile 11-12, CSA Steaua Sharks Bucureşti a pierdut acasă cu CSM BBA Petrolul Ploieşti, scor 83-100. Agerpres