U-BT Cluj-Napoca s-a calificat în finala Ligii Naţionale de baschet masculin, după ce a învins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 103-83, miercuri seara, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

U-BT Cluj - SCM Universitatea Craiova 103-83 și 3-0 la general în semifinale

''U'', campioana en titre, a câştigat seria cu 3-0.

Mitchell Creek a fost cel mai bun om al clujenilor, cu 24 de puncte şi 5 recuperări.

Dusan Miletic s-a remarcat cu 12 p, 9 rec, Daron Russell cu 13 p, 7 pase decisive, iar Iverson Latrell Molinar Jones, cu 14 p, 5 rec, 5 pd.

Kendall Tyrek Robinson s-a evidenţiat de la oaspeţi, cu 20 p, 6 rec.