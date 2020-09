Contra il ACUZA pe Avram ca a ignorat faulturile asupra jucatorilor sai! Ce i-ar fi transmis al patrulea oficial centralului si motivul pentru care antrenorul a luat galben 

Dinamo a remizat pe teren propriu cu Botosani, 1-1.

'Cainii' sunt fara victorie de la startul noului sezon, insa jocul echipei din meciul cu Botosani le da sperante fanilor, mai ales dupa golul de generic inscris de unul dintre jucatorii adusi noi de spanioli in aceasta perioada.

Antrenorul lui Dinamo, Cosmin Contra a acuzat arbitrajul lui Marius Avram, reclamand golul inscris de Botosani ca fiind dintr-o pozitie clara de ofsaid. Contra a povestit si faza la care a primit cartonas galben de la central, dupa ce il auzise pe al patrulea arbitru ca ii transmite lui Avram sa fluiere fault in urma unei faze, iar arbitrul a refuzat sa faca asta.

"Un arbitraj slab, tendentios, smecheresc, ca sa zic asa. Cred ca Marius Avram a prins o zi mai putin buna, poate in cel mai scurt timp vom avea si noi VAR in Romania, tocmai pentru actiuni ca la golul lui Botosani, care am inteles ca a fost din ofsaid.

Am luat galben pentru ca eram langa al patrulea arbitru cand la aceeasi faza au fost 3 faulturi, unul dupa altul, si l-am auzit pe al patrulea arbitru cand i-a spus sa fluiere fault, el nu a vrut. Nu mi se pare normal, cand al patrulea arbitru este langa jucator, ii spune si el sa nu fluiere. De aceea am reactionat. Nu mi se pare normal ca un asemenea arbitraj sa il avem, mai ales acasa", a spus Cosmin Contra la conferinta de presa.