Cosmin Contra a pus ochii pe cativa jucatori din Liga 1! Cine sunt noile "tinte" ale lui Dinamo

Cosmin Contra s-a pus serios pe treaba in ceea ce priveste transferurile de la Dinamo.

Cosmin Contra (44 de ani) vrea sa-si intareasca echipa pe cat de mult posibil. Daca pana acum a adus in mare parte jucatori experimentati, tehnicianul "cainilor" isi doreste si cativa tineri de perspectiva in lot.

Doi dintre jucatorii pe care a pus ochii, fac parte din lotul urmatoarei adversare a ros-albilor, FC Botosani. Este vorba despre Andrei Chindris, curtat in ultima vreme de Mouscron (Belgia) si de Denis Harut care a fost titular aseara in meciul Malta U21 - Romania U21, scor 0-3. Dinamo a facut o oferta in jurul sumei de 700.000 de euro pentru amandoi, insa moldovenii ar dori sa pastreze procente importante din viitoarele lor transferuri, conform Digi Sport.

De asemenea, Contra s-a mai interesat si de cativa fotbalisti ai Viitorului printre care Radu Boboc si Virgil Ghita:

"Avem discutii si cu 2-3 jucatori romani. Imi doresc din toata inima ca aceste negocieri sa se duca la bun sfarsit si sa putem aduce si jucatori de valoare din campionatul Romaniei. Nu este usor, dar vom incerca si lucrul acesta. In functie de necesitatile echipei vom incerca sa mai aducem jucatori", a declarat Cosmin Contra intr-un interviu acordat pe pagina de Facebook a lui Dinamo.