Deja obișnuită atât cu prima poziție a clasamentului WTA, cât și cu apariții în reviste de modă, Arina Sabalenka își continuă drumul de glorie început în 2023, când a ieșit în premieră campioană în turneele de mare șlem.
Cu patru finale de turneu major câștigate din opt jucate, Sabalenka este un lider de clasament mondial controversat, care împarte opiniile în orice cameră pătrunde.
Arina Sabalenka se întreabă dacă oamenii o urăsc mult, în contextul mesajelor primite online
Conștientă de trăirile mixte pe care le stârnește în oameni, Sabalenka se arată mai degrabă motivată de respingerile pe care le primește, cu precădere în mediul online.
Comentariile negative au făcut-o recent pe Sabalenka să se gândească dacă acestea chiar reflectă în mod precis atitudinea oamenilor față de ea. „Uneori văd comentarii aleatorii pe Instagram, TikTok, Threads și îl întreb pe managerul meu: 'Oare oamenii chiar mă urăsc atât de mult?'”, a recunoscut că a spus Arina Sabalenka, într-un interviu acordat revistei Vogue.
Sabalenka crede că injuriile online reprezintă o problemă gravă
Cu mai puțin de două decenii vechime, rețelele sociale încă nu au găsit o rezolvare la injuriile adresate de utilizatori care se pot ascunde în spatele unui ecran sau cont fals.
Utilizarea intensă a platformelor sociale aduce un beneficiu economic companiilor care le găzduiesc, așadar acest mecanism asigură, într-o anumită măsură, că nu cenzurarea unor astfel de utilizatori va reprezenta soluția la care vor apela marile rețele, în viitor.
Până atunci, Sabalenka - la fel ca multe alte jucătoare de tenis - se plâng referitor la răutățile primite în mesagerie.
„Intru pe stadion și simt atât de mult sprijin și îmi dau seama că pe internet sunt atât de puțini oameni, dar sunt atât de zgomotoși. Uneori e un cont fals și mă gândesc: nici măcar nu ai curajul să-ți arăți fața?
Sau, alteori, dai click pe profil și vezi că e o mamă cu trei copii. E o familie fericită care duce o viață foarte convențională, perfectă. Iar mesajele pe care ți le trimite sunt de genul: 'Vreau să mori, vreau ca familia ta să aibă cancer, ești o… '. Și mă gândesc: 'Ceva nu e în regulă cu Planeta asta'”, a comentat Sabalenka, în cadrul aceluiași interviu.
Sabalenka, favorită la Roland Garros, chiar dacă nu a ieșit campioană până acum
Sabalenka este marea favorită la câștigarea turneului de la Roland Garros, chiar dacă nu a reușit să triumfe pe zgura de la Paris, până în prezent.
Anul trecut, bielorusa a pierdut finala competiției în fața americancei Cori Gauff, scor 6-7 (5), 6-2, 6-4.