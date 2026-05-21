GALERIE FOTO Apariție îndrăzneață a Sabalenkăi (1 WTA) pentru Vogue. Bielorusa a pozat provocator și a vorbit despre ura oamenilor

Apariție îndrăzneață a Sabalenkăi (1 WTA) pentru Vogue. Bielorusa a pozat provocator și a vorbit despre ura oamenilor Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Arina Sabalenka s-a pronunțat asupra urii pe care o resimte din partea publicului.

TAGS:
Din articol

Deja obișnuită atât cu prima poziție a clasamentului WTA, cât și cu apariții în reviste de modă, Arina Sabalenka își continuă drumul de glorie început în 2023, când a ieșit în premieră campioană în turneele de mare șlem.

Cu patru finale de turneu major câștigate din opt jucate, Sabalenka este un lider de clasament mondial controversat, care împarte opiniile în orice cameră pătrunde.

Arina Sabalenka se întreabă dacă oamenii o urăsc mult, în contextul mesajelor primite online

Conștientă de trăirile mixte pe care le stârnește în oameni, Sabalenka se arată mai degrabă motivată de respingerile pe care le primește, cu precădere în mediul online.

Comentariile negative au făcut-o recent pe Sabalenka să se gândească dacă acestea chiar reflectă în mod precis atitudinea oamenilor față de ea. „Uneori văd comentarii aleatorii pe Instagram, TikTok, Threads și îl întreb pe managerul meu: 'Oare oamenii chiar mă urăsc atât de mult?'”, a recunoscut că a spus Arina Sabalenka, într-un interviu acordat revistei Vogue.

Arina Sabalenka

  • Sabalenka vogue 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sabalenka crede că injuriile online reprezintă o problemă gravă

Cu mai puțin de două decenii vechime, rețelele sociale încă nu au găsit o rezolvare la injuriile adresate de utilizatori care se pot ascunde în spatele unui ecran sau cont fals.

Utilizarea intensă a platformelor sociale aduce un beneficiu economic companiilor care le găzduiesc, așadar acest mecanism asigură, într-o anumită măsură, că nu cenzurarea unor astfel de utilizatori va reprezenta soluția la care vor apela marile rețele, în viitor.

Până atunci, Sabalenka - la fel ca multe alte jucătoare de tenis - se plâng referitor la răutățile primite în mesagerie.

„Intru pe stadion și simt atât de mult sprijin și îmi dau seama că pe internet sunt atât de puțini oameni, dar sunt atât de zgomotoși. Uneori e un cont fals și mă gândesc: nici măcar nu ai curajul să-ți arăți fața?

Sau, alteori, dai click pe profil și vezi că e o mamă cu trei copii. E o familie fericită care duce o viață foarte convențională, perfectă. Iar mesajele pe care ți le trimite sunt de genul: 'Vreau să mori, vreau ca familia ta să aibă cancer, ești o… '. Și mă gândesc: 'Ceva nu e în regulă cu Planeta asta'”, a comentat Sabalenka, în cadrul aceluiași interviu.

Sabalenka, favorită la Roland Garros, chiar dacă nu a ieșit campioană până acum

Sabalenka este marea favorită la câștigarea turneului de la Roland Garros, chiar dacă nu a reușit să triumfe pe zgura de la Paris, până în prezent.

Anul trecut, bielorusa a pierdut finala competiției în fața americancei Cori Gauff, scor 6-7 (5), 6-2, 6-4.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Detaliul ascuns din rochia de mireasă a lui Meghan Markle, care a intrat în istorie | GALERIE FOTO
Detaliul ascuns din rochia de mireasă a lui Meghan Markle, care a intrat în istorie | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet
Ce au făcut Cătălin Itu și Andrei Chindriș în finala dramatică din Cupa Bulgariei
Ce au făcut Cătălin Itu și Andrei Chindriș în finala dramatică din Cupa Bulgariei
Mirel Rădoi, transfer direct din Superliga: „Gaziantep rezolvă problema”
Mirel Rădoi, transfer direct din Superliga: „Gaziantep rezolvă problema”
„Vecină” cu Swiatek în luptă, Sorana Cîrstea a răspuns imediat, când a fost întrebată despre calificarea la Turneul Campioanelor
„Vecină” cu Swiatek în luptă, Sorana Cîrstea a răspuns imediat, când a fost întrebată despre calificarea la Turneul Campioanelor
(P) Culoare, energie și confort. Seria HUAWEI WATCH FIT 5 te inspiră să faci antrenamentele de care ai nevoie în fiecare zi
(P) Culoare, energie și confort. Seria HUAWEI WATCH FIT 5 te inspiră să faci antrenamentele de care ai nevoie în fiecare zi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Caz bizar: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!

Caz bizar: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!

Tun financiar pentru starul de la FCSB: ofertă pe masă de 5.100.000 de €!

Tun financiar pentru starul de la FCSB: ofertă pe masă de 5.100.000 de €!

Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român

Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român

Motivul pentru care titularul de la FCSB vrea să părăsească echipa! Dezvăluirea făcută în străinătate

Motivul pentru care titularul de la FCSB vrea să părăsească echipa! Dezvăluirea făcută în străinătate

Chivu se apucă de transferuri! Doi fundași de la FC Barcelona și Tottenham, pe lista românului

Chivu se apucă de transferuri! Doi fundași de la FC Barcelona și Tottenham, pe lista românului



Recomandarile redactiei
Mirel Rădoi, transfer direct din Superliga: „Gaziantep rezolvă problema”
Mirel Rădoi, transfer direct din Superliga: „Gaziantep rezolvă problema”
L-a exclus pe Lionel Messi din topul celor mai buni, iar acum vor fi colegi la Inter Miami
L-a exclus pe Lionel Messi din topul celor mai buni, iar acum vor fi colegi la Inter Miami
Pleacă de la Inter! Cristi Chivu va lua decizia
Pleacă de la Inter! Cristi Chivu va lua decizia
Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”
Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”
Dinamo pregătește atacul final pentru Europa! Andrei Nicolescu a făcut planul: 3 jucători din străinătate
Dinamo pregătește atacul final pentru Europa! Andrei Nicolescu a făcut planul: 3 jucători din străinătate
CITESTE SI
Detaliul ascuns din rochia de mireasă a lui Meghan Markle, care a intrat în istorie | GALERIE FOTO

stirileprotv Detaliul ascuns din rochia de mireasă a lui Meghan Markle, care a intrat în istorie | GALERIE FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!