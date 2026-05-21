Deja obișnuită atât cu prima poziție a clasamentului WTA, cât și cu apariții în reviste de modă, Arina Sabalenka își continuă drumul de glorie început în 2023, când a ieșit în premieră campioană în turneele de mare șlem.

Cu patru finale de turneu major câștigate din opt jucate, Sabalenka este un lider de clasament mondial controversat, care împarte opiniile în orice cameră pătrunde.

Arina Sabalenka se întreabă dacă oamenii o urăsc mult, în contextul mesajelor primite online

Conștientă de trăirile mixte pe care le stârnește în oameni, Sabalenka se arată mai degrabă motivată de respingerile pe care le primește, cu precădere în mediul online.

Comentariile negative au făcut-o recent pe Sabalenka să se gândească dacă acestea chiar reflectă în mod precis atitudinea oamenilor față de ea. „Uneori văd comentarii aleatorii pe Instagram, TikTok, Threads și îl întreb pe managerul meu: 'Oare oamenii chiar mă urăsc atât de mult?'”, a recunoscut că a spus Arina Sabalenka, într-un interviu acordat revistei Vogue.