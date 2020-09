L-a refuzat pe Gigi Becali, dar a fost convins intr-o secunda de Contra: "Mai aveam 2 oferte, dar asa s-a decis totul!" Cum a revenit Nemec la Dinamo

Adam Nemec (35 de ani) a revenit in aceasta vara la Dinamo, la 2 ani dupa ce a plecat din Stefan cel Mare.

Internationalul slovac a fost dorit de Cosmin Contra pentru proiectul ambitios pe care si l-a propus la Dinamo in acest sezon.

Nemec a mai evoluat la Dinamo sub comanda lui Contra si a reusit sa dea 20 de goluri si 7 decisive pentru 'caini' in perioada 2016 - 2018.

Gigi Becali l-a ofertat in vara lui 2018, insa Nemec l-a refuzat si a ales sa mearga in Cipru la Pafos FC.

"Am discutat doar cu Nemec, i-am facut o oferta. Eu cred ca o sa o accepte, poate mai asteapta si alte variante. De la 7.000 la 15.000 ar creste", spunea patronul FCSB-ului atunci.

Adam Nemec: "Aveam doua oferte, dar telefonul de la Contra m-a facut sa vin imediat la Dinamo!"

Atacantul a fost impresionat de telefonul surprinzator pe care l-a primit de la Cosmin Contra si spune ca proiectul care este propus in Stefan cel Mare l-a convins sa revina in Liga 1:

"M-a sunat si mi-a spus ca se intoarce la Dinamo si ca un investitor spaniol vine la club, pregatind un proiect serios. Mi-a spus ca este in cautarea unor jucatori cu experienta si apoi m-a intrebat daca as fi interesat si daca as fi dispus sa merg cu el. Asa a inceput totul. Am mai avut doua oferte pe care am decis sa nu le accept din anumite motive, desi eram relativ aproape de un acord. In cele din urma, totul a fost decis printr-un telefon primit de la antrenorul Contra, la care cu siguranta nu ma asteptam", a spus Nemec pentru https://sport.aktuality.sk/c/459947/adam-nemec-sa-stal-opat-hracom-dinama-bukurest-trener-contra-ako-zaruka-serioznosti/.