Cosmin Contra ii lauda pe cei de la Botosani inaintea meciului direct: "E favorita pentru acest meci!"

Liga 1 se intoarce dupa pauza pentru meciurile echipei nationale din Nations League.

Dinamo va juca pe teren propriu vineri, impotriva lui FC Botosani. Cosmin Contra este in cautarea primelor puncte in noul mandat la echipa. Gruparea din Stefan cel Mare a pierdut in etapa precedenta in fata Chindiei Targoviste cu 0-1.

Cosmin Contra a avut numai cuvinte de lauda la adresa moldovenilor si a declarat ca Botosani este favorita in acest meci.

"Urmează un meci important, întalnim o echipa cu un fotbal total, o echipa care joaca in Europa League, o echipa care e favorita pentru acest meci.

Mie imi place foarte mult aceasta echipa, la fiecare meci pe care il urmaresc, imi place din ce in ce mai mult FC Botosani. Merita toate felicitarile Croitoru pentru felul in care arata echipa. Jucam pe Dinamo, ne intoarcem acasa si incercam sa aratam mai bine, atat fizic, cat si din punct de vedere tactic. Speram sa ne ridicam la nivelul celor de la FC Botosani" , a declarat Cosmin Contra.