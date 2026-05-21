Revoluția lui Chivu la Inter: Un titular e gata de plecare la Bayern, iar pe listă sunt doi fundași noi

Cristi Chivu pregătește schimbări importante în defensiva lui Inter. Campioana Italiei e gata să cedeze un fundaș de bază pentru a finanța două noi transferuri.

Deși formația milaneză nu va suferi modificări drastice de lot, antrenorul român plănuiește o remaniere clară a apărării, potrivit presei din Peninsulă. Chivu a reușit eventul cu Inter în acest sezon și a readus „Scudetto” pe „Giuseppe Meazza”, iar acum își adaptează echipa pentru viitoarea stagiune. Schimbările în defensivă sunt iminente, mai ales în contextul în care veteranii Francesco Acerbi și Matteo Darmian ar putea juca sâmbătă ultimul lor meci în tricoul „nerazzurro”.

Conducerea clubului milanez vizează aducerea a doi fundași cu profiluri diferite, dar complementare, care să se plieze pe sistemul tactic dinamic implementat de tehnician. Tarik Muharemovic, de la Sassuolo, și Oumar Solet, de la Udinese, sunt principalele obiective, potrivit Gazzetta dello Sport. Primul evoluează pe partea stângă, în timp ce al doilea acoperă banda dreaptă, ambii având capacitatea de a juca atât într-un sistem cu patru, cât și cu trei apărători. Costul total pentru perfectarea ambelor mutări este estimat la peste 50 de milioane de euro.

Bisseck, sacrificat pentru viitoarele mutări

Pentru a susține aceste achiziții, Inter ia în calcul vânzarea lui Yann Bisseck. Fundașul german și-a schimbat recent agenția de impresariat, semnând cu grupul condus de Giovanni Branchini, o mutare care anticipează un posibil transfer. Bayern Munchen monitorizează atent situația jucătorului, iar o ofertă de aproximativ 40 de milioane de euro ar grăbi plecarea acestuia.

Inițial, Alessandro Bastoni era considerat principalul candidat pentru un transfer major, însă Barcelona a renunțat la negocieri din cauza sumei cerute, stabilită la 70 de milioane de euro, dar și din cauza unor rezerve tactice ale antrenorului Hansi Flick. Astfel, Bisseck a devenit principala opțiune de export a milanezilor în această vară.

