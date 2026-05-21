Revoluția lui Chivu la Inter: Un titular e gata de plecare la Bayern, iar pe listă sunt doi fundași noi

Deși formația milaneză nu va suferi modificări drastice de lot, antrenorul român plănuiește o remaniere clară a apărării, potrivit presei din Peninsulă. Chivu a reușit eventul cu Inter în acest sezon și a readus „Scudetto” pe „Giuseppe Meazza”, iar acum își adaptează echipa pentru viitoarea stagiune. Schimbările în defensivă sunt iminente, mai ales în contextul în care veteranii Francesco Acerbi și Matteo Darmian ar putea juca sâmbătă ultimul lor meci în tricoul „nerazzurro”.

Conducerea clubului milanez vizează aducerea a doi fundași cu profiluri diferite, dar complementare, care să se plieze pe sistemul tactic dinamic implementat de tehnician. Tarik Muharemovic, de la Sassuolo, și Oumar Solet, de la Udinese, sunt principalele obiective, potrivit Gazzetta dello Sport. Primul evoluează pe partea stângă, în timp ce al doilea acoperă banda dreaptă, ambii având capacitatea de a juca atât într-un sistem cu patru, cât și cu trei apărători. Costul total pentru perfectarea ambelor mutări este estimat la peste 50 de milioane de euro.