"Au inteles la ce echipa au ajuns si sper sa se adapteze rapid!" Primele declaratii ale lui Cosmin Contra dupa transferurile reusite de Dinamo

Dinamo a avut o vara plina, transferand multi jucatori trecuti pe la echipe importante din La Liga.

Cosmin Contra se declara multumit de modul in care arata acum lotul. Antrenorul isi doreste ca echipa sa se omogenizeze cat mai curand, mentionand ca jucatorii au inteles ce reprezinta in Romania clubul la care au ajuns.

"Aveam nevoie sa ne miscam repede pe piata transferurilor, aveam nevoie de aducerea unor jucatori cu experienta. Am avut noroc ca directorul sportiv sa se miste foarte repede, alaturi de cei care il ajuta.

Am adus 6 jucatori in aceasta perioada si e foarte bine. Noi asta asteptam acum, speram sa se impuna rapid, jocul echipei speram sa creasca si, totodata, jucatorii tineri sa creasca si ei alaturi de acesti fotbalisti pe care i-am adus. Aceasta imbinare intre experienta si tinerete sa aiba un numitor comun, iar Dinamo sa ajunga acolo unde ii este locul, adica in primele cluburi din Romania.

Toti cei care au venit isi dau seama ca au ajuns la Dinamo, eu am vorbit cu ei la telefon, am incercat sa le explic ce inseamna acest club in fotbalul romanesc, iar acum ei stiu la ce echipa au ajuns. Unii se vor adapta mai repede, altii vor avea nevoie de mai mult timp, dar acum sper sa reusesc sa formez o echipa buna in cel mai scurt timp", a declarat Cosmin Contra.

Dinamo i-a transferat in aceasta vara pe Adam Nemec, Janusz Gol, Vlad Achim, Borja Valle, Isma Lopez, Alexander Gomez si Juan Camara.

Echipa va reveni pe teren, dupa pauza cauzata de meciurile echipei nationale, vineri, de la ora 21:00, cand vor primi vizita celor de la FC Botosani.