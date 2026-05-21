Organizat de Asociația PRAXIS EDU împreună cu Asociația C.S. AQUAHOLIX FAM, sub egida Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) și a Federației Sportului Școlar și Universitar (FSSU), evenimentul a adus la start elevi cu vârste între 6 și 18 ani, băieți și fete, din 10 unități de învățământ.

Complexul Sportiv de Natație Otopeni a găzduit prima ediție a BESST — Bucharest Elite School Swim Tournament, prima competiție de înot care a reunit la aceeași linie de start școli de stat și particulare din București și din împrejurimi. Timp de o zi, bazinul de 25 de metri s-a transformat într-o arenă a entuziasmului, în care aproape 120 de elevi și-au reprezentat școlile cu energie, fair-play și bucuria autentică a sportului.

Competiția a cuprins 4 categorii de vârstă — Primar Mic (5-8 ani), Primar Mare (8-10 ani), Gimnaziu (10-15 ani) și Liceu (14-19 ani) — și a inclus atât probe individuale de 25 de metri (liber, spate, bras și fluture), cât și ștafete. Categoria Primar Mic s-a desfășurat în regim necompetitiv, ca o primă experiență de concurs pentru cei mai mici participanți.

Sprijinul Inspectoratului Școlar al Municipiului București

”Inspectoratul Școlar al Municipiului București a privit BEEST ca un eveniment binevenit, care desprinde elevii de tehnica modernă și îi aduce în bazin, alături de colegilor şi elevii din alte școli. Înotul este o deprindere de viață, iar o competiție care îi motivează pe copii să îl practice merită să fie sprijinită. A fost o zi reuşită şi ne bucurăm că am trezit interes atât din partea unităţilor de stat, cât şi a celor particulare.” a declarat Laurenţiu Oprea, inspector școlar Educație fizică și sport în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Rezultatele primei ediții

Cei mai buni sportivi ai competiției

La fiecare categorie de vârstă competitivă a fost desemnat cel mai bun sportiv, în funcție de performanțele realizate în probele individuale, prin formula similară WORLD AQUATICS POINTS (ex-FINA):

Primar Mare (8-10 ani): Senia Scurtu — Olga Gudynn International School

Gimnaziu (10-15 ani): Myra Ho — American International School of Bucharest

Liceu (14-19 ani): David Ionuț Zarojanu — Liceul Teoretic ”Traian”

Una dintre cele mai impresionante curse ale zilei i-a aparținut lui David Ionuț Zarojanu (Liceul Teoretic ”Traian”), care a parcurs proba de 25 m fluture în 12,29 secunde — cea mai bună performanță relativă a întregii competiții. Printre cele mai rapide curse s-au numărat și cele ale lui Adrian Popa (Liceul Teoretic ”George Călinescu”), cu 11,84 secunde la 25 m liber, și ale lui Tudor Iordache (Colegiul Național ”Mihai Viteazul”), cu 12,53 secunde la 25 m spate. La categoriile mai mici s-au remarcat Senia Scurtu (Olga Gudynn International School), cu un parcurs excelent la 25 m fluture, și Eric Turturică (American International School of Bucharest), cel mai rapid băiat din categoria Gimnaziu.

Clasamentele pe echipe

Primar Mare (8-10 ani)

Fete: 1. Olga Gudynn International School • 2. Școala Europeană București • 3. Colegiul Național ”Emil Racoviță”

Băieți: 1. Școala Europeană București • 2. Olga Gudynn International School • 3. Colegiul Național ”Emil Racoviță”

Gimnaziu (10-15 ani)

Fete: 1. American International School of Bucharest • 2. Olga Gudynn International School • 3. Cambridge School of Bucharest

Băieți: 1. Cambridge School of Bucharest • 2. Școala Europeană București • 3. Olga Gudynn International School

Liceu (14-19 ani)

Fete: 1. Colegiul Național ”Mihai Viteazul” • 2. Liceul Teoretic ”Traian”

Băieți: 1. Colegiul Național ”Emil Racoviță” • 2. Liceul Teoretic ”Traian” • 3. Liceul Teoretic ”George Călinescu”

Dincolo de clasamente, prima ediție BESST a confirmat ceea ce și-au propus organizatorii: o competiție școlară de înot poate aduce împreună comunități școlare diferite, într-un cadru în care efortul, prietenia și spiritul de echipă contează la fel de mult ca rezultatul de pe tabela de marcaj iar interesul faţă de nataţie să fie aprins în cadrul colectivelor şcolare.

Organizatori şi parteneri

BESST este organizat de Asociația PRAXIS EDU împreună cu Asociația C.S. AQUAHOLIX FAM, sub egida Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) și a Federației Sportului Școlar și Universitar (FSSU).

Școlile participante la prima ediție BESST:

Olga Gudynn International School, Karin’s Kids Academy, Școala Europeană București, American International School of Bucharest, Internationale Deutsche Schule Bukarest, Cambridge School of Bucharest, Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Colegiul Național ”Emil Racoviță”, Liceul Teoretic ”Traian” și Liceul Teoretic ”George Călinescu”.