Dinamo - FC Botosani, LIVE TEXT de la ora 21:00 | Cosmin Contra ataca prima victorie a sezonului cu forte proaspete dupa noile transferuri!

In aceasta seara, de la ora 21:00, Dinamo primeste vizita celor de la FC Botosani, intr-un meci din a treia etapa a Ligii 1.

In pauza cauzata de meciurile echipei nationale, investitorii spanioli de la Dinamo au realizat cateva transferuri sonore, ale unor jucatori trecuti pe la Barcelona si Real Madrid, insa antrenorul botosanenilor considera ca echipa sa are avantajul omogenitatii.

Dinamo a avut un inceput mai slab de sezon, reusind sa obtina un singur punct din cele doua partide deja disputate. "Cainii rosii" au remizat, scor 1-1, cu FC Hermannstadt, dar au fost invinsi de Chindia Targoviste, scor 1-0, in primul meci al lui Cosmin Contra pe banca tehnica.

De cealalta parte, FC Botosani este neinvinsa in Liga 1 in acest sezon, reusind sa castige cu 3-2 in fata celor de la FC Arges si cu 4-0 in derby-ul Moldovei, cu Poli Iasi.

In plus, echipa pregatita de Marius Croitoru s-a calificat in turul 2 preliminar al Europa League, dupa ce a trecut cu 2-1 de Ordabasi. Moldovenii vor juca pe 17 septembrie contra macedonenilor de la Shkendija, pentru un loc in turul 3, unde ar urma sa infrunte Tottenham-ul lui Mourinho.

In duelurile directe, Dinamo nu a mai castigat din aprilie 2019. In sezonul precedent al Ligii 1, cele doua echipe au remizat la Bucuresti, scor 1-1, iar apoi FC Botosani a castigat meciul de pe teren propriu cu 1-0.

Partida dintre Dinamo si FC Botosani este programata astazi, de la ora 21:00, si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile



Dinamo: Straton - Gonzalez, Puljic, Ehman, Isma Lopez - Gol, Grigore - Sorescu, Fabbrini, Borja Valle - Nemec

FC Botosani: Pap - Harut, Chindris, Seroni, Holzman - Florescu, Papa - Askovski, Cimpanu, Ofosu - Dugandzic