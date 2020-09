Ce lovitura a incercat Contra! Pantilimon, OFERTAT de Dinamo! Raspunsul dat de uriasul portar

Costel Pantilimon ar fi putut sa se intoarca sa apere in Liga 1 dupa o perioada de 8 ani.

Costel Pantilimon (33 de ani) a primit o oferta din partea lui Cosmin Contra de a veni la Dinamo, insa acesta a refuzat-o. Portarul a stiut de interesul din partea spaniolilor doar ca deja apucase sa-si dea cuvantul celor de la Denizlispor, conform GSP.

"Gurita" il stia bine pe Costel Pantilimon din perioada in care au jucat impreuna in sezonul 2009-2010 pentru Poli Timisoara. Tehnicianul "cainilor" si-ar fi dorit sa reuseasca un astfel de transfer, deoarece se putea baza pe experienta portarului roman trecut pe la echipe importante in cariera sa precum Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forrest sau Omonia Nicosia.

Cei din conducerea turcilor i-au oferit un salariu de 40.000 de euro pe luna, dublu fata de cat ar fi putut sa castige la Dinamo.

800.000 de euro este cota de piata a lui Pantilimon, conform Transfermarkt.