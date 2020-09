Inca un jucator de la Dinamo pe care Contra il vrea PLECAT! Unul dintre fotbalistii de baza de sezonul trecut, pe lista neagra 

Italianul Diego Fabbrini (30 de ani) este pe cale sa plece de la Dinamo dupa numai un sezon.

Fabbrini care a venit liber de contract de la TSKA Sofia in vara trecuta, are unul dintre cele mai mari salarii din Liga 1, aproximativ 18.000 de euro pe luna. Agentii jucatorului ii cauta deja o noua echipa italianului, care a intrat in dizgratiile antrenorului Cosmin Contra. Dovada este chiar prestatia din meciul de ieri cu Botosani, in care Fabbrini a fost scos la pauza partidei.

In cazul in care jucatorul doreste sa revina la fosta sa echipa, FC Botosani, finantatorul Valeriu Iftimie a declarat pentru Gazeta Sporturilor ca-l asteapta cu bratele deschise:"Fabbrini a ramas febletea mea. Daca vrea sa vina la Botosani, il astept. A facut un meci prost, iar ai mei au stiut sa-l inchida."

In 22 de meciuri oficiale, mijlocasul a reusit sa marcheze un singur gol la Dinamo. Jucatorul este cotat la 450.000 de euro.

Dinamo a scapat deja de Daniel Popa, cedat sub forma de imprumut la Chindia Targoviste. Ceilalti trei jucatori de care conducerea dinamovista vrea sa se desparta sunt Andrei Sin, Mihai Neicutescu si Mihai Popa.