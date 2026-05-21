EXCLUSIV Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”

Ionut Stoica
FCSB își joacă ultima șansă pentru calificarea în cupele europene, după un sezon dezamăgitor în care a ratat play-off-ul Superligii. 

Echipa patronată de Gigi Becali va disputa duminică, de la ora 20:30, semifinala barajului pentru Conference League împotriva celor de la FC Botoșani, pe stadionul din Ghencea. Dacă va trece de moldoveni, FCSB o va întâlni pe Dinamo București în finala pentru ultimul loc european.

Cu puțin timp în urmă, fostul atacant francez Gregory Tade a făcut o mărturisire sinceră despre perioada petrecută la FCSB. Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, fostul golgheter al Ligii 1 a recunoscut că regretă transferul făcut în vara lui 2015.

„Da, cred că da (n.r - dacă regretă transferul la FCSB). Nu ar fi trebuit să vin în felul în care am venit. Totul s-a făcut prea repede. CFR avea probleme financiare, eram în ultimul an de contract, marcasem deja cu Viitorul, aveam încrederea echipei și știam că va fi un sezon bun.

FCSB juca preliminarii de Champions League, mi-au oferit mai mulți bani, iar CFR voia să ia ceva pe mine. Dacă aș putea întoarce timpul, aș mai fi rămas un sezon la CFR și apoi aș fi plecat liber. Viața merge înainte. La Steaua am cunoscut oameni buni și am trăit experiența unui club mare”, a declarat Tade pentru Sport.ro.

Atacantul francez a ajuns în România în 2013 și a avut cel mai bun sezon al carierei în ediția 2014/2015, când a devenit golgheterul campionatului cu 18 reușite în tricoul celor de la CFR Cluj. Evoluțiile foarte bune i-au adus transferul la FCSB, care a plătit în schimbul său aproximativ 500.000 de euro.

La București însă, Gregory Tade nu a confirmat așteptările. În singurul sezon petrecut la FCSB a bifat 37 de meciuri, șapte goluri și cinci pase decisive, fiind ulterior îndepărtat din lot.

După plecarea din România, francezul a evoluat în Qatar și Israel, iar în 2019 a revenit în Liga 1 la Dinamo, însă nu a apucat să joace vreun meci oficial pentru „câini”.

