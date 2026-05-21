Gregory Tade regretă că a semnat cu FCSB în vara lui 2015

Cu puțin timp în urmă, fostul atacant francez Gregory Tade a făcut o mărturisire sinceră despre perioada petrecută la FCSB. Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, fostul golgheter al Ligii 1 a recunoscut că regretă transferul făcut în vara lui 2015.

„Da, cred că da (n.r - dacă regretă transferul la FCSB). Nu ar fi trebuit să vin în felul în care am venit. Totul s-a făcut prea repede. CFR avea probleme financiare, eram în ultimul an de contract, marcasem deja cu Viitorul, aveam încrederea echipei și știam că va fi un sezon bun.

FCSB juca preliminarii de Champions League, mi-au oferit mai mulți bani, iar CFR voia să ia ceva pe mine. Dacă aș putea întoarce timpul, aș mai fi rămas un sezon la CFR și apoi aș fi plecat liber. Viața merge înainte. La Steaua am cunoscut oameni buni și am trăit experiența unui club mare”, a declarat Tade pentru Sport.ro.