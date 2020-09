 Metoda folosita de Contra pentru a-i convinge pe jucatorii spanioli sa semneze cu Dinamo: "La toti le-am spus acelasi lucru"

Cosmin Contra a reusit sa faca cateva transferuri importante in aceasta vara la Dinamo.

Cosmin Contra (44 de ani) si-a propus redresarea echipei inca din momentul in care a semnat cu Dinamo. Tehnicianul a reusit sa-i convinga pe cativa jucatori spanioli sa semneze cu "cainii" desi situatia echipei nu este una tocmai buna. Chiar daca au trecut pe la cateva cluburi importante in cariera, acesti jucatori spanioli au fost de acord cu planurile prezentate de "Gurita" inaintea semnarii contractelor.

"Sunt jucatori care au trecut pe la echipe de prima divizie, ultimii ani au jucat la echipe din a doua divizie, unii gen Camara a jucat in Polonia. Sunt jucatori cu experienta care pot sa ne aduca plusul de valoare de care avem nevoie in momentul de fata. I-am spus daca vrea sa puna mana la revenirea unei echipe de mare traditie din Romania in elita fotbalului romanesc. La toti le-am spus acelasi lucru, daca isi doresc sa vina la un club mare din Romania, la un club care a avut probleme in ultimii 3 ani de zile", a declarat Cosmin Contra pentru Telekom Sport.

Dinamo a reusit sa faca pana acum 7 transferuri de cand l-a instalat pe banca pe Cosmin Contra: Vlad Achim, Janusz Gol, Adam Nemec, Alexander Gonzalez, Isma Lopez, Borja Valle si Juan Camara.