Cosmin Contra le mai cere un jucator spaniolilor! Ce LOVITURA vrea sa mai dea pentru a-si asigura defensiva

Investitorii spanioli de la Dinamo mai pregatesc o super-lovitura.

Al noualea transfer al ultimelor saptamani ar putea fi Claude Dielna, care a mai evoluat pentru Dinamo in sezonul 2016/17, cand a fost un jucator esential.

Cosmin Contra si-l doreste inapoi in Stefan cel Mare pe francezul in varsta de 32 de ani. Singura problema o reprezinta salariul pe care si-l doreste fotbalistul.

Potrivit GSP, fundasul care este liber de contract vrea sa castige cel putin 25.000 de euro lunar. In acest moment, Borja Valle primeste cel mai mare salariu in Stefan cel Mare, 33.000 de euro.

Claude Dielna locuieste in prezent in Statele Unite si a incercat sa-si gaseasca o echipa in MLS. El nu ar refuza o revenire la Dinamo daca clubul va fi dispus sa ii satisfaca cerintele financiare.