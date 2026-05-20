Inter e gata să îi ofere lui Chivu un nou contract după acest sezon formidabil. În plus, oficialii sunt gata să facă toate transferurile dorite de român.

Chivu vrea doi fundași de la FC Barcelona și Tottenham

Potrivit presei din străinătate, Cristi Chivu și-ar dori în primul rând să întărească defensiva lui Inter.

Cotidianul Sport scrie că Inter ar putea face o ofertă în această vară pentru fundașul Ronald Araujo (27 de ani). În prezent căpitan al gigantului FC Barcelona, apărătorul din Uruguay ar fi tentat să plece din La Liga în această vară.

Inter și-ar dori să profite de această situație, dar catalanii și-ar dori să obțină cel puțin 50 de milioane de euro în schimbul lui Araujo. Presa din Italia scrie că există și scenariul în care Inter l-ar da la schimb pe uriașul Alessandro Bastoni (27 de ani) pentru Ronald Araujo.

O altă țintă pentru Chivu este fundașul croat Luka Vuskovic (19 de ani). El este deținut de Tottenham, dar în acest sezon a evoluat sub formă de împrumut la Hamburg.

Luka Vuskovic a vorbit în aceste zile despre o posibilă mutare: "Dacă Tottenham vrea să mă folosească, mi-aș dori să rămân aici. Dar nu sunt un oficial al clubului, nu știu ce se va întâmpla. Mă bucur că numele meu apare în mai multe discuții. Vom vedea cum se încheie această vară", a declarat Vuskovic, pentru BILD.

Ronald Araujo și Luka Vuskovic au fost convocați pentru meciurile de la Cupa Mondială din această vară.

Inter a scris istorie în acest sezon

Datorită eventului din acest an, Cristi Chivu a intrat în clubul select al antrenorilor care au reușit să câștige și Serie A și Coppa Italia pe parcursul unui sezon.

Pe listă se mai află: Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.

După fluierul de final de pe Olimpico, Chivu a fost surprins de Sport.ro alături de familia sa: soția Adelina și cele două fiice ale lui, Natalia și Anastasia.